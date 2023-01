El Carnaval de Solsona ha obert el procés d’inscripció per a participar en les contradanses infantils. Per facilitar aquesta inscripció i per poder començar a fer els assajos amb el temps convenient, s’ha habilitat un espai a la web del Carnaval de Solsona perquè tots els infants que tinguin entre 7 i 12 anys es puguin apuntar.

Cal destacar que per a la inscripció no és imprescindible que el menor sigui soci de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona. L’organització també remarca que les places són limitades i s’acceptaran per ordre d’inscripció. Les contradanses és un dels actes tradicionals del Carnaval de Solsona que consisteix en diverses danses ballades en diferents carrers i places on els balladors tiren confits o caramels i conviden el públic a ballar.