Solsona va viure ahir l'última funció d'uns Pastorets que enguany han apostat per la inclusivitat. El grup de teatre Lacetània, que fa quaranta anys que organitza la tradicional representació al municipi, ha establert per primera vegada una col·laboració amb l’associació Amisol de Solsona, dedicada a l’atenció a persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de fer pujar a l’escenari alguns dels seus integrants. El resultat ha estat satisfactori amb uns sis-cents espectadors que al llarg de tres funcions han constatat el poder del teatre per afavorir la integració de les minories.

Francesc Boix, un dels codirectors de l'obra juntament amb Elis Colell, explica que la iniciativa va ser rebuda amb molts bons ulls per part d'Amisol, que de seguida es va prestar a oferir voluntaris disposats a col·laborar en la recreació dels Pastorets. "La idea era acostar el teatre a persones que mai s'havien plantejat provar aquest gènere i treballar per fer brillar les seves capacitats", destaca Boix. D'aquesta forma, van sortir cinc membres de l'associació que, des d'un primer moment, es van obrir als beneficis que els podria aportar la participació en el procés de muntatge d'una obra teatral. El director descriu que ha estat una oportunitat d'aprenentatge per a tots, "ja que la resta dels actors s'han contagiat de l'energia i l'entusiasme que desprenien durant els assajos". Alhora, ressalta que els cinc convidats han protagonitzat un exhaustiu treball d'adaptació sobre l'escenari, "inspirant-se amb alguns dels integrants de la companyia més veterans, que els han ensenyat les claus per disminuir els nervis davant del públic". Amb tot, Boix assegura que treballar amb ells no ha suposat cap dificultat afegida, ans al contrari, "han aportat dinamisme al grup i han demostrat la seva capacitat per excel·lir en escena". Els cinc membres d'Amisol han exercit el paper de pastors en una obra que enguany ha recuperat la normalitat després del parèntesi de la pandèmia i ha comptat amb la col·laboració d'una setantena de persones, entre el repertori d'actors, els músics i els tècnics. Ha estat l'esforç de tot l'equip que ha permès portar en escena la clàssica versió dels pastorets de Folch i Torres. "Sempre hem procurat ser molt respectuosos amb l'esperit del text i oferir una representació rigorosa dels Pastorets, però amb alguns tocs de dinamisme per captar l'atenció del públic al llarg de les gairebé dues hores que dura la funció", comenta Boix. Una de les novetats d'enguany ha estat la recuperació de la música tradicional dels Pastorets de Solsona. "Amb el temps, s'havien anat perdent les cançons que sempre havien acompanyat la representació, de forma que hem decidit rescatar-les", posa en relleu el codirector. Tornar a escoltar les melodies tradicionals dels Pastorets ha suposat una sorpresa per al públic, que també ha gaudit del retorn d'uns Pastorets de gran format després d'uns anys marcats per les restriccions sanitàries. L'any 2020 es va fer una versió reduïda dels Pastorets a causa de la pandèmia, mentre que l'any passat l'organització va decidir suspendre l'obra davant l'increment dels contagis. Boix agraeix haver tornat a viure uns Pastorets en plenitud. En el seu cas, va assumir la direcció juntament amb Colell l'any 2020, quan Ricard Salvà va plegar del càrrec. Des d'aleshores, encara no havien tingut l'oportunitat d'organitzar uns Pastorets com mana la tradició. "Per a nosaltres, ha estat un regal tornar a oferir al públic la representació amb plena normalitat, i encara més amb la companyia d'Amisol", una col·laboració que espera que prosperi en el futur. De moment, reconeix que el grup de teatre Lacetània es troba en període de transició, tenint en compte va assumir la codirecció de forma provisional. "Ara ens toca buscar un nou director o directora que continuï generant la il·lusió per mantenir aquesta tradició a Solsona". La veu dels protagonistes Els cinc integrants de l’associació Amisol de Solsona que han participat en la representació dels Pastorets del grup teatral Lacetània vivien ahir amb una certa tristesa l’última funció d’aquesta temporada. Pocs minuts abans d’aixecar el teló, descrivien que han estat uns mesos carregats de nous aprenentatges que retindran a la memòria per sempre. Sobre l’escenari interpretaven el paper de pastors, però, en la vida real, els seus noms són Josep Maria Vilaseca, Diana Matilde i les tres germanes Lourdes, Carme i Mercè Ferrete. Amb els nervis a flor de pell abans de sortir a l’escenari, explicaven que no van dubtar ni un segon quan els van proposar de participar en els Pastorets. «Per a nosaltres, era una gran oportunitat per viure una experiència totalment nova», destacava Vilaseca. Els actors novells reconeixien que durant els primers dies els nervis els van jugar males passades, «però, de mica en mica, vam anar agafant confiança i ens vam deixar anar», ressaltava Matilde. Al seu costat, Mercè Ferrete afegia que l’equip d’actors de Lacetània Teatre «són els que ens han ensenyat a gaudir sobre l’escenari i a deixar els nervis al camerino». Amb tot, consideraven que ha estat una experiència que els ha enriquit com a persones i mostraven la seva voluntat de repetir l’any vinent. Lourdes Ferrete destacava la necessitat de fomentar els vincles amb altres entitats del municipi. «El fet d’obrir-nos a col·laborar en diferents projectes ens permet descobrir nous gustos i capacitats i, al mateix temps, és una forma de trencar molts estigmes», concloïa just abans de començar la representació.