El pessebre vivent d'Ardèvol, que aquest cap de setmana ha celebrat la seva darrera funció, ha aplegat enguany prop de 3.000 visitants en una edició que ha recuperat la normalitat d'abans de la pandèmia. Després d'uns anys marcats per les restriccions sanitàries, que van obligar a reduir el nombre de quadres i a limitar l'aforament, el pessebre ha tornat a desplegar una quarantena d'escenes amb més de dos-cents figurants que han permès recrear la història d'inspiració bíblica.

Jaume Palou, al capdavant del Centre Cultural d'Ardèvol, l'entitat que organitza el pessebre, afirma que enguany van decidir avançar les dates de la representació, amb l'objectiu d'atraure més públic durant el mes de desembre i les festes de Nadal, "quan la gent s'anima més a sortir". Davant de la bona acollida, remarca que l'any que ve consideraran mantenir el mateix calendari, així com l'aposta per vendre les entrades de forma anticipada per internet, "ja que ens permet fer una previsió més acurada sobre el nombre de visitants que acudiran a cada representació".

Els que s'han acostat al nucli d'Ardèvol s'han retrobat amb les tradicionals escenes relatades als Evangelis respecte al naixement i els primers anys de vida de Jesús, com ara l'Anunciació o la cort d'Herodes, així com diferents espais sobre com vivien el Nadal els habitants d'Ardèvol del segle XVIII, amb la recreació d'oficis i tradicions de l'època. Palou assenyala que enguany no s'han introduït canvis significatius, tret d'algunes petites modificacions amb nous personatges, com una parella que festeja en l'entorn d'un mercat, "que aporten una mica d'aire fresc a l'espectacle".

La representació dels diferents quadres ha estat possible gràcies al gruix de voluntaris que cada any acudeixen a Ardèvol per prendre part en el pessebre vivent. Enguany han sumat prop de dos-cents figurants procedents de poblacions diverses com Torà, Cardona, Manresa o inclús d'indrets més llunyans com Terrassa. "La clau de l'èxit té molt a veure amb els participants que de forma desinteressada donen suport a un projecte que ja compta amb gairebé trenta anys de trajectòria i que és fruit de la implicació de moltes famílies", posa en relleu Palou.

De fet, el pessebre vivent d'Ardèvol arribarà l'any vinent a la 30a edició. En aquest sentit, Palou comenta que encara no s'han previst quines seran les activitats per a celebrar l'efemèride, però assegura que el regal més gran serà revalidar una nova edició del pessebre, que malgrat el pas del temps i la dificultat per trobar gent per a organitzar-lo es continua celebrant any rere any com una tradició que ja forma part de l'imaginari del Solsonès.