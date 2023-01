L'Ajuntament de Clariana de Cardener vol introduir un ramat d'unes 150 cabres al municipi per tal de mantenir nets els boscos del seu entorn, que són de titularitat privada. El consistori pretén revertir el creixement de la massa forestal i reduir el risc d'incendis a la zona. Per aquest motiu, l'alcalde del municipi, Albert Bajona, explica que es buscarà el consens amb els veïns i els propietaris dels terrenys forestals, i assegura que ja s'han localitzat pastors amb la voluntat de tirar endavant un projecte que el govern municipal vol fer realitat el pròxim estiu.

Temps enrere, era habitual veure ramats de cabres i ovelles als boscos d'una població formada per una cinquantena de masies disseminades. Amb el pas dels anys, però, l'activitat ramadera ha perdut pes, "un fet que ha provocat que la massa vegetativa hagi crescut de forma considerable", apunta Bajona. Per aquest motiu, posa en relleu la importància de gestionar les gairebé 2.000 hectàrees de bosc que conformen el municipi "amb el propòsit de treballar per garantir un perímetre de seguretat per a les cases de l'entorn en cas d'incendi".

La iniciativa planteja la introducció d'un ramat d'unes 150 cabres que afavoreixin la gestió forestal del terme. "D'entrada pensem en les cabres, en comptes de les ovelles, perquè són animals que mengen una gran diversitat de plantes i poden dur a terme una veritable neteja del bosc", assenyala el batlle. També indica que la idea és apostar per un ramat de cabres de carn, que tenen més agilitat per moure's, "ja que les de llet poden alentir les pastures quan porten els braguers plens".

El projecte resulta singular, tenint en compte que els terrenys que es volen gestionar no són publics. En aquest sentit, l'Ajuntament ja ha començat a presentar la proposta a la seixantena de propietaris forestals del municipi. "Per tirar endavant el projecte, ens hem d'assegurar que tenim el seu suport i treballar per buscar corrals i punts de subministrament d'aigua que facilitin la feina de pastor", comenta Bajona. Alhora, destaca que s'han fixat en aquelles finques que no disposen de bestiar, ja que n'hi ha algunes que tenen ramats de vaques i, en aquests casos, "s'han de tenir en compte els protocols per evitar la transmissió de malalties".

Si els propietaris es mostren favorables a la iniciativa, l'Ajuntament posarà a concurs el projecte per tal que els pastors interessats a desenvolupar aquesta tasca s'hi puguin presentar. Bajona celebra que ja s'han localitzat algunes persones disposades a fer aquesta feina, "de forma que confiem que el concurs no quedi desert". El cost total que suposaria per al consistori disposar d'aquest servei seria de 25.000 euros anuals (amb IVA inclòs). "Hem procurat buscar un preu que compensi el fet de tenir un ramat pensat per a la pastura que no produeix llet", apunta.

La previsió del consistori és introduir la pastura extensiva al municipi abans de l'estiu "per tal de començar com més aviat millor un treball de gestió als boscos que serà molt favorable a llarg termini", considera Bajona. En aquesta línia, posa de manifest que hi ha certs elements de la climatologia que incrementen el risc d'incendi que no es poden evitar, com ara la sequera, el vent o la humitat, "però sí que ens podem esforçar per tenir cura dels espais naturals i evitar la seva degradació".