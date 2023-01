La senyalització de les zones de bany amb balises i la restricció temporal de l'accés motoritzat són algunes de les mesures que contempla el pla d'usos recreatius dels embassaments de Sant Ponç i la Llosa del Cavall, que ahir va obtenir llum verda durant el Consell d'Alcaldies celebrat al Consell Comarcal del Solsonès. Els alcaldes van votar a favor de l'aprovació d'aquest document que estableix una normativa conjunta envers el bany, la navegació, el senderisme i altres activitats relacionades amb els embassaments.

Fins ara, cada Ajuntament tenia les seves ordenances, però no existia cap norma comuna per als dos pantans. D'aquesta forma, el pla d'usos recreatius pretén ser una base que ajudi als municipis afectats a controlar aspectes com la massificació que es produeix principalment durant l'estiu. El document, que s'ha tirat endavant a través d'una subvenció de l'ACA i de l'aportació dels diferents ajuntaments que tenen una part del pantà dins dels seus termes municipals, s'ha d'aprovar de forma inicial la setmana que ve al ple del Consell Comarcal del Solsonès.

El document estableix que les zones de bany s'hauran de senyalitzar i delimitar mitjançant balises, per tal de reforçar la prohibició de bany a la zona de seguretat de la presa, als embarcadors, a l'àrea d'amarratge, als passadissos per a l'entrada i sortida d'embarcacions o a les zones de protecció especial. En el cas de la Llosa del Cavall, també quedarà restringit el bany a la zona cua de Guixers fins al pont de Valls, a la rasa de Vilamala i a la zona de la cua del Monegal per interès natural. De la mateixa forma, a Sant Ponç, es limitarà el bany a la zona dels Golorons.

Pel que fa a la regulació de la mobilitat, el pla determina que es podran implantar restriccions temporals d'accés motoritzat des del 15 de juny fins al 15 de setembre als camins que porten als pantans. L'objectiu d'aquesta mesura és evitar problemes de concentració de vehicles durant els mesos de massificació. En aquesta línia, el document recull diferents projectes per fomentar el senderisme, com ara l'adequació d'un camí natural des de Sant Llorenç de Morunys fins a la Llosa o la rehabilitació del camí perimetral de Sant Ponç.

D'altra banda, també s'incorporen regulacions referents a la navegació. Per exemple, si les embarcacions tenen més de 2,5 de longitud, els usuaris restaran obligats a disposar de la corresponent declaració responsable i la certificació de neteja i desinfecció. El pla també detalla que es podran aplicar restriccions temporals a la navegació en els períodes de sequera. A més, es podrà prohibir temporalment l'ús de les embarcacions en les zones de cua dels pantans per raons de protecció d’espècies faunístiques o conservació de la biodiversitat.

La redacció del pla d’usos recreatius dels embassaments de Sant Ponç i de la Llosa del Cavall ha suposat un cost de 62.678 euros i compta amb el finançament de 46.000 euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i de 16.678 euros per part del Patronat de Turisme del Solsonès i dels ajuntaments que tenen aquestes infraestructures al seu terme municipal, com ara Clariana de Cardener, Olius i Navès en el cas de Sant Ponç i Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys pel que fa a la Llosa del Cavall.