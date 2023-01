Sant Llorenç de Morunys acollirà aquest cap de setmana la festa de Sant Antoni Abat amb la voluntat de consolidar-la com la festa major d'hivern del poble. L'Ajuntament ha programat xerrades i tallers infantils per complementar la tradicional cercavila de cavalls i els Tres Tombs, que enguany es podran tornar a celebrar amb la normalitat d'abans de la pandèmia.

L'alcalde del municipi, Francesc Riu, destaca que l'any passat encara s'actuava amb una certa prudència davant del virus, de forma que es va controlar l'aforament dels Tres Tombs amb tanques i voluntaris al voltant de la plaça Major del poble. A banda, es va suspendre el ball de nit adreçat al públic juvenil davant les restriccions sanitàries.

En aquest sentit, celebra que enguany la festa recuperi la seva esplendor amb noves activitats per atraure el públic, com ara una xerrada sobre la importància dels boscos, un taller per construir posagots de fusta o una demostració sobre com fer una torxa nòrdica. Les propostes coordinades per l'Associació Forestal de la Vall de Lord i el Casal l'Estaca, es duran a terme avui, a partir de les 12 del migdia, a la plaça Major de Sant Llorenç.

El punt àlgid de la festa arribarà a la tarda amb la tradicional cercavila pels carrers del poble, que comptarà amb l'acompanyament musical de l'acordionista Irene Augé. Després del recorregut es faran els tradicionals Tres Tombs a la plaça Major. El batlle assenyala que la previsió és que hi participin una desena de cavalls. Després, es podrà gaudir del ball de nit amb una actuació del cantant Marc Anglarill, al bar El Jardí.

L'endemà, diumenge, es durà a terme un esmorzar popular a la plaça del Mur fins a la celebració de la missa a l'església del poble a les 12 del migdia. Posteriorment, es farà la benedicció dels animals i es posarà punt final a la festa, que enguany compta amb la col·laboració de diverses entitats i empreses del municipi, com ara el Casal l'Estaca, l'Associació Forestal de la Vall de Lord, Fustes Graus o l'Associació Musical l'Escorxador de la Vall de Lord.