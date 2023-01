Les obres a la plaça del Camp obren el debat del futur de l’ordenació del trànsit

El futur de l'ordenació del trànsit a la plaça del Camp de Solsona continua sent una incògnita. Les obres que s'han dut a terme a l'espai han permès renovar el paviment o ampliar els espais enjardinats, però el debat sobre si s'ha de mantenir el pas circular de vehicles entorn la plaça o bé limitar-lo per crear una zona per als vianants encara està per resoldre. El govern local considera que és necessari impulsar un procés participatiu per escoltar a tots els agents implicats, com ara els comerciants, que aposten fermament per mantenir la circulació de vehicles argumentant que els genera més vendes, o les famílies de l'escola Arrels que es troba a tocar de la plaça, que defensen que cal ampliar l'espai de joc per als infants i afavorir la seguretat.

De fet, el trànsit va ser un dels elements que va quedar alterat durant l'últim trimestre de l'any passat, en què es van desenvolupar les obres. La circulació es va tancar en una banda de la plaça, mentre que en l'altra es va obrir el doble sentit de la circulació per facilitar el pas de vehicles. Aquesta solució provisional va provocar una pèrdua de places d'aparcament al perímetre de la plaça, un fet que va generar descontent entre els comerciants. "Durant el temps que van durar les obres, les pèrdues van ser incalculables", posa en relleu Olga Amado, que regenta el bar Tipi Tapa. "Els clients estan acostumats a aparcar entorn la plaça i, en veure que no podien estacionar, canviaven el seu recorregut habitual i deixaven de venir", explica.

El principal argument dels comerciants per mantenir la circulació motoritzada és els beneficis que els aporta en les vendes. "El pas de vehicles afavoreix que entri més gent a l'establiment", afirmen Dolors López i Carme Angrill, de l'administració de loteria la Vinya Boja. "Els que compren loteria entren un moment i se'n van, per això els resulta més còmode poder aparcar a la vora", destaquen. En aquest sentit, demanen a l'Ajuntament que mantingui el trànsit rodat. Actualment, els vehicles ja poden donar la volta circular entorn la plaça, però en un dels trams es manté el doble sentit de circulació, ja que aviat es tornarà a tancar un sector de la plaça per la construcció d'un pas de vianants elevat. Una vegada s'enllesteixin les obres, l'objectiu de l'Ajuntament és recuperar la circulació habitual i abordar el debat sobre la possible modificació del trànsit a llarg termini.

Contràriament a l'opinió dels comerços, les famílies del centre escolar Arrels valoren en positiu el temps que el trànsit es va restringir en un cantó de la plaça. "Mentre feien les obres, no passaven cotxes per davant de l'escola, de forma que les entrades i sortides eren molt més relaxades, ja que no paties per si algun cotxe venia accelerat", comenta Mar Simal, una de les mares de l'escola. En aquesta línia, el director del centre, Gerard Casas, posa de manifest la necessitat de valorar la creació d'una zona de vianants en la banda de la plaça que connecta amb l'escola. "D'entrada es reforçaria la seguretat i guanyaríem un nou espai de joc per als nens de Solsona, que enllaçaria amb el parc infantil que hi ha a la plaça", remarca.

La seva proposta està estretament relacionada amb la visió d'Alternativa per Solsona-Cup. La seva portaveu, Pilar Viladrich, defensa que la plaça hauria d'estar totalment tancada al trànsit per donar prioritat absoluta als vianants. "Cal pacificar l'entorn escolar de vehicles per una qüestió de seguretat i de salut pública", destaca. Per la seva banda, el regidor socialista Mohamed El Mamoun ressalta que la millor solució seria tancar una part de la plaça al trànsit per tal de millorar l'accés a l'escola i mantenir el pas de vehicles en un dels carrils, mentre que el representant de Junts per Solsona, Marc Barbens, apunta la necessitat d'abordar el debat amb els criteris tècnics corresponents per aconseguir compatibilitzar els diferents interessos. En tots els casos, consideren que s'ha desaprofitat l'oportunitat per impulsar una reforma integral que defineixi el futur del trànsit a la zona.

Com a resposta, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, argumenta que en un entorn on estan en joc tants interessos era important no precipitar-se a l'hora d'impulsar una reordenació del trànsit sense un procés participatiu previ. En aquest sentit, assegura que en el temps que queda de mandat continuaran treballant per a la millora de la plaça, on aviat s'instal·larà el nou mobiliari urbà i es completarà l'enjardinament.