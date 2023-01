El Carnaval de Solsona, que tindrà lloc del 10 al 22 de febrer, recuperarà la plaça Major com a epicentre de la festa. Després d'uns anys marcats per la pandèmia, que va desplaçar la majoria d'activitats a la plaça del Camp per evitar aglomeracions, enguany el nucli antic tornarà a acollir la proclamació del Mata-ruc d'Honor, la bramada i els ballets, entre altres tradicions.

El president de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova, destaca que aquesta edició serà especial perquè es recuperarà l'emplaçament original. En aquest sentit, espera que el públic solsoní respongui amb massa a l'esdeveniment més esperat de l'any, que també atrau molts visitants d'altres indrets. Tot i això, remarca que enguany altres poblacions amb tradició carnavalesca recuperaran el gruix de la festa, "un fet que pot provocar que el públic es reparteixi més entre els diferents municipis". Malgrat que els actes més singulars se celebraran al nucli antic, alguns àpats es duran a terme a la plaça del Camp per qüestions logístiques. Aquesta mateixa plaça també serà l'epicentre durant el matí del dilluns del Carnaval infantil. També es veuran modificades les ubicacions del Dinar Jove, a la plaça Sant Pere, i de la Festa Neó, a la plaça de la Catedral. La KinaRessaka! també experimentarà un canvi significatiu, i és que a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat. Vilanova també destaca que algunes de les propostes que es van incorporar en l'edició anterior es mantindran amb la mateixa força després de l'èxit assolit. L’Ou Com Balla, Festa-Fotre Vol.2 i la Benvinguda del Carnestoltes Infantil en són alguns exemples. També es manté l’Entrega de Bojos el divendres previ a l’inici de la festa. El Ball al Lloro es continuarà celebrant a la plaça del Camp el dissabte a la tarda i, com a novetat, la comparsa Olímpics organitzarà un concert de carrer dissabte a la nit amb Antonio el Remendao. Pel que fa a la botiga del Carnaval, aquest any s’instal·larà al local Boig, al carrer de les Llices. S’obrirà per als socis i sòcies els dies 3, 4 i 5 de febrer. A partir del dilluns dia 6 fins al dijous dia 9 de febrer podrà fer ús de la botiga qualsevol persona, sigui sòcia o no. Els dies 13 i 14 de febrer seran els últims dies que aquesta estarà oberta.