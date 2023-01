Els alcaldes del Solsonès van posar en alerta en el darrer ple del Consell d'Alcaldies que el Servei d'Assistència Tècnica (SAT), que gestiona el Consell Comarcal i presta funcions de secretaria als ajuntaments, es troba "sota mínims". Fins ara, la comarca disposava de quatre tècnics, però, recentment s'ha perdut un dels professionals arran d'una excedència. A més, els batlles van assegurar que la baixa temporal d'un dels efectius en les pròximes setmanes encara agreujarà més la situació.

El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) presta funcions de secretaria i intervenció en onze dels quinze ajuntaments de la comarca, concretament, a tots menys a La Coma i la Pedra, Olius, Solsona i Sant Llorenç de Morunys, que ja tenen personal propi per desenvolupar aquesta funció. En termes generals, els secretaris interventors que presten el servei s'encarreguen d'informar, tramitar expedients i donar tota mena de suport tècnic, de forma que la seva figura resulta imprescindible per al funcionament diari dels ajuntaments.

Davant de la petició dels batlles, la presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, va assegurar que s'està treballant "amb la màxima celeritat" per tal de garantir la cobertura de la vacant per l'excedència, així com per la baixa temporal que es donarà en les pròximes setmanes. Tot i això, va remarcar que un dels problemes afegits és la difícil cobertura de les places del Servei d'Assistència Tècnica, "un problema extensible arreu del país davant la manca de personal qualificat".

De fet, l'ens comarcal va aprovar el setembre de l'any passat la creació d'una cinquena plaça per al Servei d'Assistència Tècnica de la comarca. El fet de poder disposar d’una cinquena plaça de SAT donava compliment a la demanda reiterada d’algunes alcaldies del Solsonès en poder disposar de més hores d’aquest servei o, directament, de més personal. Actualment, el Consell resta a l'espera que la direcció general d'Administració Local els comuniqui la creació d'aquesta nova plaça per posar-la a concurs.

En aquest sentit, Alarcón confia que les vacants disponibles s'acabin cobrint per poder donar un bon servei a la comarca i evitar endarrerir els procediments administratius dels ajuntaments. "L'únic que podem fer com a Consell és agilitzar els tràmits per aconseguir els professionals necessaris al més aviat possible", destaca. Mentrestant, apunta que "es treballarà amb els efectius que tenim a l'abast reformulant l'ordre de prioritats donant assistència als tràmits més urgents".