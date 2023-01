La biblioteca Carles Morató de Solsona acollirà aquest divendres a 2/4 de 6 de la tarda la segona xerrada del cicle per a famílies a càrrec del Servei d'Intervenció Socioeducativa (SIS). Com afavorir el desenvolupament dels infants en una societat digital és el títol de la sessió que oferirà la pedagoga d’Anna Ramis, adreçada als docents i famílies amb infants d’entre 0 i 6 anys.

En un context social on les pantalles són cada vegada més presents, fins al punt que formen part del material de treball dels nens i nenes, és difícil trobar maneres d’evitar que el seu ús acabi substituint altres activitats necessàries. Més enllà dels riscos que comporta pel seu desenvolupament, hi ha una preocupació en les famílies pels conflictes que els genera el fet de posar límits al consum de continguts.

En aquest sentit, aquesta xerrada vol oferir temps per pensar com podem prendre consciència del temps que nosaltres com adults passem amb pantalles quan estem amb els nostres fills i filles, i quin model som per a ells i elles. Es presentaran informes pediàtrics i investigacions que demostren que a més temps de pantalles menys desenvolupades les capacitats dels infants.

La ponent ha impartit centenars de cursos i formacions i ha col·laborat amb la Generalitat de Catalunya, fundacions, ajuntaments i moltes institucions privades. Ha publicat tres llibres i molts articles en mitjans de comunicació. Recentment, ha posat en marxa la campanya #de0a3PantallesRES per sensibilitzar la societat i prevenir l’addicció precoç a les pantalles.

Durant la sessió, hi haurà un servei de canguratge gratuït amb un conta-contes per a infants de 3 a 6 anys, a través del programa Temps per Cures. Per aquesta activitat no cal inscripció prèvia.