El Consell Comarcal del Solsonès portarà a aprovació en el ple d'aquest dijous els plans d’usos recreatius de Sant Ponç i la Llosa del Cavall. Els plans d’usos que es sotmetran a votació contemplen des de la senyalització de les zones de bany, la restricció de l'accés motoritzat, així com diverses activitats de tipus recreatiu que s’hi poden dur a terme com el bany, la navegació i el senderisme, entre altres.

El pla d’usos pretén ser un document que unifiqui els usos i les normes en aquests espais de bany d’interior, per regular diversos aspectes com la massificació, la restricció temporal d’accés motoritzat en període estival, etc.

L'impuls dels plans d’usos dels embassaments del Solsonès dona resposta a l’ordenació de les activitats recreatives i turístiques que es poden desenvolupar en aquestes infraestructures hidràuliques, respectant els valors ambientals i alhora poder esdevenir un potencial econòmic per al territori.

La redacció dels documents ha tingut un cost de 62.678 euros i ha comptat amb el finançament de 46.0000 euros per part de l’Agència Catalana de l’Aigua i 16.678 euros per part del Patronat de Turisme del Solsonès i dels ajuntaments que tenen aquestes infraestructures al seu terme municipal; Clariana de Cardener, Olius i Navès en el cas de Sant Ponç, i Navès, Guixers i Sant Llorenç de Morunys pel que fa a la Llosa del Cavall.