Encapçalada per l’actual alcaldessa, Judit Gisbert, la candidatura d’ERC Solsona per a les eleccions municipals d’enguany s’acompanya de dos membres de l’actual equip de govern. Els solsonins Joan Parcerisa i Ramon Montaner, ambdós amb perfils polítics diferents, però “igual de necessaris i òptims per al nou projecte, tal com han demostrat ser-ho durant aquest darrer mandat”, assegura Gisbert. “Coneixem el terreny i sabem de què parlem; han estat quatre anys difícils i, precisament, la complexitat ens ha permès aprendre a funcionar en situacions menys amables, si bé en les quals la gestió és més necessària que mai”, reflexiona Montaner, actual primer tinent d’alcalde i regidor de Desenvolupament Local, Medi Ambient i Parcs i Jardins.

La tríada republicana es va estrenar conjuntament en el marc dels anteriors comicis, celebrats el 2019. Aleshores, liderats per David Rodríguez, Montaner i Parcerisa, juntament amb Gisbert, van ser les cares noves del grup: d’una banda, amb Montaner es postulava una línia més empresarial i estratègica; d’altra, amb Parcerisa s’agregava un component jove, polivalent i també acadèmic gràcies als seus estudis en Ciències Polítiques i Gestió Pública. De fet, Gisbert fa èmfasi en la formació de Parcerisa, tot admetent que “es tracta d’una base teòrica que la resta no tenim i que resulta essencial a l’hora de comandar un equip polític i, sobretot, de govern”, d’aquí també que el politòleg del grup sigui també el cap de campanya. La nova mà dreta de Gisbert Actual regidor d’Esports, Joventut, Transparència i Participació Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies i Afers Socials, Joan Parcerisa (1996) es converteix en el número dos de l’equip de Gisbert. “Parlem d’un perfil flexible, resolutiu, empàtic i tolerant; sense fer soroll, el Joan endreça”, opina l’alcaldessa, que remarca que el mateix Parcerisa capitaneja un gruix important de les regidories de l’executiu. Un equip amb aptituds que es complementen i s’equilibren Ramon Montaner (1974), que també va estrenar-se en la política municipal el 2019, és empresari de professió. Segons Gisbert, “la prudència, el capteniment emprenedor i la visió estratègica del Ramon són sens dubte aptituds aliades a l’hora de governar i dissenyar polítiques innovadores i atrevides”.