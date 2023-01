El Servei Català de Trànsit ha atorgat a l'Ajuntament de Riner una subvenció de 149.764 euros per crear nous camins de connexió interna del municipi. En concret, l'ajut es destinarà a condicionar l'accés al cementiri de Freixinet, millorar la connexió entre diversos espais del nucli de Santa Susanna i crear un nou sender a la zona de "la Carrera", a Freixinet. Les actuacions es portaran a terme durant aquest 2023. Cal remarcar que el projecte de Riner va ser el quart millor valorat de tots els presentats a la Generalitat.

L'alcalde Riner, Joan Solà, remarca que "aquestes actuacions permetran fer més segurs i accessibles diversos punts d'especial interès públic, a través d'uns espais i camins inexistents avui en dia, que facilitaran als vianants unes noves vies il·luminades i amb menys risc i evitaran el perill evident que suposa recórrer a peu i quasi sense espai lateral aquests trams per la carretera".

L'actuació al cementiri de Freixinet consistirà a crear al lateral de la carretera local que travessa Freixinet (la que uneix el nucli de Santa Susanna amb el nucli de Su) un camí per a vianants, que permeti desplaçar-se al cementiri d'una manera accessible, segura i protegida davant la circulació de vehicles. Ara els veïns que volen desplaçar-se a peu al cementiri han de circular per aquesta carretera local, recorrent un tram de camí amb pendent, sense voral, amb circulació de vehicles en els dos sentits i amb una cuneta enfonsada i plena de vegetació que la fa totalment impracticable. La intervenció inclourà la col·locació a la cuneta d'un col·lector soterrat per recollir les aigües que hi circulen, una barana de fusta que protegirà els vianants de la circulació dels vehicles amb un passamà per a les persones amb mobilitat reduïda i àrees planes per permetre el descans dels usuaris amb més dificultats de mobilitat.

La segona actuació se centrarà en la connexió de diversos espais del nucli de Santa Sussana amb les parades d'autobús de la zona. L'actuació consistirà a crear un nou vial que uneixi el camí paral·lel a l'antiga C-55 (que connecta l'accés des de l'església de Santa Susanna de Riner i la masia de Cal Cabot) i la parada de l'autobús que va en direcció Cardona-Barcelona-Berga, així com en connectar el camí que ressegueix la C-55 amb el restaurant Sant Ponç i amb la zona del parc infantil municipal, permeten accedir còmodament des del restaurant a la parada de l'autobús que va en direcció a Solsona.

Finalment, l'actuació a la zona de "la Carrera" de Freixinet permetrà transformar la cuneta del tram de carretera d'accés a l'escola rural en un camí accessible, sanejant-la de vegetació i creant un nou camí d'uns 1,80 metres d'amplada amb un acabat de sauló-ciment, adaptant-lo al terreny amb petits murs de contenció i una cuneta de formigó que eviti l'aigua i que, alhora, el protegeixi de les feines i la maquinària del camp. Per tot el tram de camí del costat carretera es col·locarà també una barana de fusta que protegirà els vianants (escolars, gent gran, turistes, senderistes, etc.) davant la circulació dels vehicles, així com un passamà per a les persones amb mobilitat reduïda.

Les tres actuacions contemplen la col·locació de fanals amb il·luminació led que garanteixi la visibilitat nocturna i millori la seguretat de vianants i vehicles, l'habilitació de diversos passos de vianants (normals i elevats), la instal·lació de senyalització de reducció de velocitat i la plantació de plantes autòctones aromàtiques i mel·líferes. En tots els casos, els treballs es faran respectant la normativa referent a l'accessibilitat i a la supressió de barreres arquitectòniques, i la implementació d'enllumenat es farà seguint criteris d'eficiència energètica.

L'ajut de la Generalitat de Catalunya s'emmarca en la convocatòria per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament d'actuacions vinculades a la mobilitat segura i sostenible, intel·ligent, la pacificació del trànsit i la reducció de l'accidentalitat en l'àmbit urbà.