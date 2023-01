Sant Llorenç de Morunys commemorarà aquest cap de setmana els dos-cents anys de la crema i el saqueig que va viure el municipi, en el marc de les pugnes entre liberals i reialistes en el període històric conegut com a Trienni Liberal (1820-1823). L'Ajuntament, amb el suport de l'Associació Cultural Vall de Lord, ha organitzat conferències, visites guiades i una cercavila per recrear un dels episodis més tràgics de Sant Llorenç.

Els fets es van produir el 23 de gener de 1823, quan les tropes liberals, dirigides pel general Rotten, van incendiar la vila en una reacció irada que volia ser un sever advertiment per a tots aquells que gosessin oposar-se a l'incipient règim liberal. "Afortunadament, la gran majoria d’habitants van poder abandonar les seves cases, però el municipi va quedar totalment devastat per les flames, llevat de l'església i d'altres edificis sagrats que es van conservar", relata Francesc Regàs, de l'Associació Cultural Vall de Lord.

Dos segles després, els veïns de Sant Llorenç tindran l'oportunitat de reviure un dels episodis més foscos de la seva història a través d'una cercavila que simularà l'entrada de les tropes al municipi i la fugida dels vilatans. El recorregut, que començarà a les set de la tarda des de l'Oficina de Turisme de la Vall de Lord i culminarà a la plaça de la Canal, comptarà escenificacions històriques i amb un espectacle pirotècnic, amb la col·laboració del grup de correfoc Estevats.

A banda de la cercavila, s'organitzaran activitats complementàries com una conferència al Museu-Centre d'Interpretació de la Vall de Lord, el dissabte a les 12 del migdia, titulada Revolució i contrarevolució durant el Trienni Liberal al Berguedà i el Solsonès (1820-1823), a càrrec de l'investigador i doctor en història Ramon Arnabat Mata. A la tarda, a partir de les cinc, tindrà lloc una visita guiada titulada La crema del poble de Sant Llorenç de Morunys el 1823, que es repetirà el diumenge a les 12 del migdia.

Regàs considera que la commemoració dels dos-cents anys de la crema i el saqueig de Sant Llorenç servirà per difondre les conseqüències "d'un episodi encara força desconegut per a la majoria de la població". En aquest sentit, assenyala que la vila que existeix en l'actualitat és fruit de l'esforç dels habitants d'aquella època, que van ser capaços de reconstruir-la i tornar-la a convertir en un espai agradable per viure.