Una vintena de treballadors del Consell Comarcal del Solsonès van assistir ahir a la sessió plenària d'aquest organisme per reclamar una millora salarial del col·lectiu. La seva presència va aconseguir que el debat polític s'enfoqués en aquesta qüestió, en què el conjunt de portaveus van coincidir en la necessitat de donar resposta a la precarietat laboral. De fet, la presidenta comarcal, Sara Alarcón, va adoptar el compromís d'establir un calendari per tal de poder tirar endavant una actualització de la Relació dels Llocs de Treball (RLT).

Recentment, els treballadors del Consell Comarcal del Solsonès van adreçar un escrit als representants polítics del Consell, fent palesa la seva decepció envers les múltiples trobades i peticions que s'han quedat sense resposta. Des del mateix comitè, apunten que des del 2012 s'ha estat insistint a trobar una solució a la precarietat laboral que pateixen, especialment, les treballadores familiars, vista la duresa de les tasques que assumeixen, majoritàriament vinculades a l'atenció domiciliària a persones amb dependència.

En aquest sentit, Alarcón va explicar que aquesta setmana s'ha celebrat una reunió amb els diferents portaveus dels grups polítics del Consell, en la qual es va acordar establir un calendari per a les negociacions relacionades amb les polítiques retributives dels treballadors de l'organisme. D'aquesta forma, la presidenta comarcal va posar de manifest la seva voluntat de resoldre el conflicte a partir d'una actualització de la Relació de Llocs de Treball (RLT), "per tal d'establir una coherència entre les funcions i les especificitats de cada lloc de treball".

Al seu torn, els representants dels diferents partits polítics que integren la junta de portaveus del Consell van mostrar el seu suport al col·lectiu de treballadors i van demanar al govern agilitzar el procés per redefinir les polítiques retributives. La intervenció d'Òscar Garcia, de la CUP, va ser especialment crítica amb la demora de les negociacions. També va reivindicar la necessitat de revisar si els salaris més baixos es troben per sota dels convenis laborals. Com a resposta, Alarcón va expressar la voluntat d'impulsar una auditoria per revisar els criteris salarials establerts.

Amb tot, els treballadors demanen que la voluntat política es tradueixi amb accions que els permetin canviar la seva categoria laboral i rebre un sou més digne. Davant la llarga espera perquè es faci realitat la Relació de Llocs de Treball, reclamen "una solució urgent", com ara incorporar al seu sou base algun complement, com per exemple, el de la perillositat, en el cas de les treballadores familiars. De fet, els membres de la plantilla que van assistir en el ple duien enganxat a la jaqueta un missatge: "Cuidem a qui ens cuida".