Les nevades d'aquesta setmana han canviat radicalment el paisatge de les estacions d'esquí. El Port del Comte, que es trobava sota mínims, ha recuperat bona part del seu domini esquiable, amb setze quilòmetres de pistes obertes, un fet que els fa sentir que ara arrenquen de ple la temporada. D'altra banda, les estacions de Masella i La Molina tenen previst obrir la connexió entre els dos camps de neu, assolint entre les dues el centenar de quilòmetres esquiables, mentre que les estacions d'esquí nòrdic tindran disponibles els circuits de fons.

Sens dubte, el pas del temporal ha donat esperances al sector de l'esquí que, fins ara, es trobava limitat per la manca de precipitacions i les altes temperatures dels darrers mesos. "Enguany la neu i el fred s'han fet esperar, però, a la fi, han arribat i sembla que per quedar-se", destaca el director del Port del Compte, Albert Estella, que indica que amb una setmana la situació ha canviat per complet. "El blanc torna a predominar en el conjunt de l'estació i es respira un ambient de neu que estic segur que portarà més turisme de neu a les pistes", confia. De fet, ahir, l'estació ja es va tornar a omplir d'esquiadors i està previst que demà es reprenguin els cursets d'esquí i la resta d'activitats vinculades amb els esports de neu.

En aquests moments, l'estació disposa de vuit remuntadors i quinze pistes obertes, que representen un 40% del seu domini. En aquest sentit, Estella assenyala que "encara no estem treballant a ple rendiment, però la sensació de satisfacció és total perquè venim d'unes setmanes molt dures, en què només es mantenia oberta la zona de debutants". El director recorda que és habitual que en aquesta zona nevi cap a mitjans o finals de gener. No obstant això, afegeix que aquesta temporada ha estat singular per les altes temperatures registrades durant el mes de desembre, arribant a màximes de 14 graus durant el dia, "de forma que es va dificultar molt la producció de neu artificial".

Ara, però, l'escenari és un altre, ja que l'arribada del fred ha permès tornar a engegar els canons de neu. D'aquesta forma, confia que les baixes temperatures ajudin a conservar-la durant la resta de la temporada i, de mica en mica, es puguin obrir altres sectors, com el de la Bòfia.