El temps no ha acompanyat la festa de Sant Antoni de Solsona i als actes hi ha hagut menys gent del que és habitual. Aquest dissabte al migdia hi ha hagut fortes ventades i després de la glaçada de la nit, el nivell del termòmetre no pujava per sobre dels 5ºC. Aquestes circumstàncies han obligat a suspendre diverses activitats. L'organització explica que "hi ha hagut públic, però amb el fred que ha fet s'hi han quedat molt poca estona i això ha fet que els carrers s'han vist buits. Solsona celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de Sant Antoni Abat, patró dels traginers i dels animals de peu rodó. És el segon any que es pot celebrar la festa de Sant Antoni sense restriccions per Covid. L’any 2021 només es va poder realitzar la missa, mentre que el 2022 es van poder recuperar les tradicions més esperades: la cercavila, la benedicció, els Tres Tombs i la gran Cagada.

Aquest any es tenia per objectiu agrupar diferents públics en un mateix lloc i per això s’havien preparat diferents tipus d’activitats, tant per infants com per adults. Els actes han començat dissabte a les nou del matí amb la Botifarrada Popular, seguida de la missa, la cercavila, la benedicció i els Tres Tombs. Des de la junta subratllen que costa trobar cavalls i carruatges per a fer la rua; tot i això aquest any s’ha comptat amb dos carruatges, quatre ponis i una vintena de cavallistes. Per als infants hi havia inflables, tallers per pintar-se la cara i la possibilitat de fer passejades amb poni. “Volem treballar per poder encabir a la festa tota classe de públic i buscar opcions que ens permetin realitzar els actes malgrat el mal temps”, apunten els membres de la junta. Després dels Tres Tombs va dur-se a terme la demostració de doma vaquera, a càrrec de Manolo Madruga, i la celebració de la llumeneta la Gran Cagada. Van sortir premiats Ramon Armengol, Diana Codina i Ramón Trilla. El pendonista d’honor del 2023 ha estat Jordi Casaldàliga i els tres pendonistes, Lluís Codina, Lídia Grau i Judit Ribera. Els de l’any vinent s’anuncien a l’acte que culminarà la festivitat el diumenge a la tarda, el Gran Ball a càrrec de l’orquestra Cafè Trio, i seran Jordi Erola, Mercè Sant i Marta Codina.