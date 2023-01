Sant Llorenç de Morunys va commemorar aquest cap de setmana els dos-cents anys de la crema i el saqueig que va viure el municipi, en el marc de les pugnes entre liberals i reialistes en el període històric conegut com a Trienni Liberal. L’acte central va ser una concorreguda cercavila teatralitzada que va comptar amb la participació d’un centenar llarg de persones per recrear l’entrada de les tropes i la fugida dels vilatans.

A banda de la cercavila, també es van organitzar activitats complementàries que van tenir bona acollida per part del públic, com ara una conferència al Museu-Centre d’Interpretació de la Vall de Lord, a càrrec de l’historiador Ramon Arnabat, i una visita guiada per recordar la crema del poble de Sant Llorenç l’any 1823.