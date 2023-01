Els efectes del canvi climàtic allargaran un mes la temporada de risc d'incendi als boscos de tot el món. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi, liderat per les universitats Wollongong, Western Sydney i Melbourne, Austràlia, en què ha participat l'investigador de la unitat mixta del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), Víctor Resco de Dios. L'informe assenyala que el Mediterrani és una de les zones amb més perill, ja que en el seu cas la temporada es podria estirar uns quaranta dies addicionals.

Els investigadors han analitzat els registres dels últims vint anys de l'activitat dels focs i de les condicions climàtiques a una escala global, mesurant el dèficit màxim de pressió de vapor diari. "Es tracta d'una variable que indica el poder que té l'atmosfera per assecar el combustible", assenyala l'investigador. Els resultats mostren que els incendis forestals són més probables quan s'incrementa aquest potencial d'evaporació de l'aire, "ja que els boscos automàticament esdevenen més inflamables", apunta.

Partint d'aquesta base, els participants de l'estudi han analitzat de quina forma pot evolucionar el dèficit de pressió de vapor i el potencial d'incendi, tenint en compte l'augment de les temperatures que està previst per als pròxims anys. La principal conclusió a què han arribat és que, sense una forta acció climàtica, a finals de segle, "hi haurà molts més dies cada any, almenys trenta, en què els boscos de la terra travessin un estat altament inflamable", revela Resco. A més, assenyala que als boscos mediterranis l'alteració serà més greu, "ja que es poden arribar a afegir quaranta dies de risc addicionals, començant la temporada de perill d'incendis el mes de maig i acabant el mes de setembre".

L'investigador alerta que algunes de les principals conseqüències tindrien a veure amb l'increment de les emissions CO2 arran de la crema dels boscos, així com diferents problemes de salut per als col·lectius més vulnerables. "L'estudi indica que el risc d'hospitalització de persones amb malalties prèvies, gent gran o nounats pot augmentar un 5% a causa de la concentració de fums", lamenta. En aquest sentit, posa de manifest la necessitat de gestionar els boscos per disminuir el risc de la propagació de les flames. "Hi ha certs condicionants meteorològics que propicien els focs que no es poden revertir, però, en canvi, sí que està a les nostres mans tenir els boscos nets per reduir la potencialitat dels incendis", conclou.