La Generalitat estudiarà la millora de la carretera de Sant Llorenç a Berga

El Departament de Territori s'ha compromès a elaborar un estudi previ per a les obres de condicionament de la carretera BV-4241, que uneix Sant Llorenç de Morunys i Berga. Així ho ha anunciat el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, en una reunió amb alcaldes i empresaris de la comarca del Solsonès i el Berguedà, que ha servit per posar de manifest les deficiències en les condicions de seguretat que presenta la via. L'objectiu del Departament és definir les actuacions necessàries i estudiar-ne la viabilitat per pressupostar l'obra.

La millora del traçat de la BV-4241 és un projecte històricament reivindicat pel territori, tenint en compte l'estretor i els revolts de bona part de la via. L'alcalde de Guixers, Jordi Selga, explica que en els últims trenta anys hi ha hagut diversos projectes fallits que han quedat guardats en un calaix. Per aquest motiu, remarca que la principal demanda dels alcaldes és que aquest estudi previ "es tradueixi en un projecte constructiu que sigui realista a escala pressupostària i es pugui tirar endavant al més aviat possible".

Fa quinze anys ja es va intervenir parcialment a la carretera, en el tram que transcorre entre Sant Llorenç i Guixers que forma part de la demarcació de Lleida. En concret, es va eixamplar un metre de la calçada i es van renovar els vorals de formigó, "però van quedar pendents d'executar quatre ponts que havien de servir per reduir la perillositat de les corbes", assenyala Selga. D'aquesta forma, els ajuntaments afectats reclamen que es doni continuïtat a aquestes reformes actuant en la resta del traçat que va des de Guixers fins a Berga.

De fet, el tram que ara s'estudiarà presenta 21 quilòmetres de longitud i afectarà la BV-4241 de la demarcació de Barcelona. Les administracions locals reclamen que s'hi faci una actuació similar a la de la província de Lleida, tot reduint la sinuositat i ampliant els trams més estrets de la calçada. "L'objectiu és millorar la seguretat i les condicions del trànsit en una de les principals carreteres de pas per als veïns que es desplacen entre les poblacions de la Vall de Lord i la capital berguedana", apunta Selga.

En la mateixa línia, l'alcaldessa de Capolat, Mireia Besora, fa notar que cal adaptar les condicions de la carretera al trànsit actual, "amb un elevat flux de conductors que es desplacen als seus llocs de treball, però també de camioners que duen a terme tasques agrícoles o forestals i inclús ciclistes i motoristes que utilitzen la carretera per a un ús més recreatiu". En aquest sentit, assenyala la necessitat d'ordenar el trànsit "per evitar al màxim les situacions de risc que es poden produir en els trams en què es redueix la visibilitat".

Els beneficis en matèria de seguretat són l'argument principal dels alcaldes per impulsar les obres a la carretera BV-4241. No obstant això, Selga està convençut que les millores en el traçat també afavoririen al desenvolupament turístic i econòmic d'ambdues comarques. "Disposar d'una xarxa viària en condicions per accedir als serveis bàsics és fonamental per evitar el despoblament a llarg termini als municipis de muntanya", apunta. De la mateixa forma, Besora considera que aquestes obres han de ser una oportunitat per fer arribar la fibra òptica als pobles de la Vall de Lord i "millorar la comunicació en tots els sentits".

De moment, el Departament de Territori ha confirmat que tirarà endavant l'estudi previ per a la millora del traçat de la BV-4241, però encara no ha concretat en quin termini es preveu impulsar un dels projectes més reivindicats al Solsonès i al Berguedà.