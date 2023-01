La primera vaga d'ensenyament convocada per aquest dimecres ha tingut un seguiment escàs als centres educatius del Solsonès. La majoria han celebrat les classes amb normalitat, ja que no s'ha trobat a faltar la presència de professors a les aules, tret d'algun cas puntual, segons informen les direccions dels centres.

A l'escola El Vinyet de Solsona cap docent s'ha sumat a la primera jornada de protestes. De la mateixa forma, a l'escola Setelsis tampoc hi ha hagut seguiment de la convocatòria que continuarà demà. En el cas de l'institut Francesc Ribalta, només hi ha hagut alguns pocs professors que de forma particular han decidit fer vaga, mentre que a l'institut escola de la Vall de Lord també han estat casos puntuals.

La jornada de protesta també ha coincidit amb una vaga convocada pel sindicat d'estudiants. Algunes de les seves reivindicacions tenen a veure amb la massificació a les aules, la manca de professors i la falta de places als estudis de Formació Professional. De fet, a l'institut Francesc Ribalta de Solsona els grups de grau mitjà s'han sumat a la convocatòria i no han assistit a classe.