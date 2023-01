La votació de la nova ordenança de convivència ciutadana de Solsona, que s'havia de portar ahir al ple municipal, no va prosperar davant la petició dels partits a l'oposició de plantejar un debat més a fons sobre el contingut del document. La disconformitat que van mostrar els portaveus de Junts, Alternativa per Solsona-CUP i els socialistes va dur a l'alcaldessa Judit Gisbert a ajornar l'aprovació del document, amb la possibilitat de convocar un ple extraordinari.

El nou redactat de l’ordenança de convivència ciutadana, en el qual s’ha treballat en el decurs d’aquest mandat, si bé manté articles de l’anterior, preveu situacions per a les quals la normativa de fa divuit anys ha quedat obsoleta o que directament no s’hi recullen, com ara la limitació de la pràctica de la pràctica del nudisme o la prohibició d'orinar al carrer, que passaran a ser sancionables.

Els regidors a l'oposició van posar de manifest la necessitat de fomentar un debat més ampli sobre la creació de la nova ordenança de convivència ciutadana. En representació de Junts per Solsona, Marc Barbens, va considerar que "el document es queda en la superficialitat" i no recull totes les aportacions presentades en el període de consulta pública. Per la seva part, la regidora d'Alternativa per Solsona-CUP, Pilar Viladrich, va criticar "el caràcter sancionador" de la nova ordenança, mentre que el socialista Mohamed El Mamoun va lamentar la falta d'un debat més participat per la redacció del document.

D'aquesta forma, l'alcaldessa va decidir ajornar la votació per tal de tornar a debatre les bases de l'ordenança. Entre diferents àmbits, el redactat inclou una regulació més detallada de les barbacoes, fogueres i pirotècnica. Per exemple, es prohibeix fer barbacoes fora dels llocs autoritzats, així com encendre fogueres no autoritzades per l'Ajuntament. D'altra banda, tampoc es permet disparar coets, petards i, en general, focs artificials a l'espai públic, llevat de les revetlles de Sant Joan i de Sant Pere.

La tinença i consum de drogues a la via pública també queda més especificada, de forma que queda prohibit al consum o tinença de drogues, il·legals per la legislació vigent, als llocs, establiments o transports públics. Alhora, també es veta la col·locació de plantes de cànnabis o similars als balcons o llocs visibles des de la via pública.

Durant el període de consulta pública de l’esborrany de la nova ordenança, es van recollir propostes d'alguns ciutadans per al nou redactat. Així, per exemple, s’hi ha afegit la prohibició de mantenir el motor engegat dels vehicles quan es facin aturades o estacionaments i fer activitats de manteniment de vehicles o rentar-los a la via pública. També s’ha incorporat la prohibició explícita de fumar als parcs infantils, tot i que ja hi ha una llei que ho regula. Igualment, s’ha modificat el redactat de l’article que regula la pràctica del nudisme per evitar criminalitzar la nuesa. A partir d'ara, però, aquests punts tornaran a ser objecte de debat.