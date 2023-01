El parc del Casal Cívic de Solsona ha canviat de fesomia. Les obres de millora han permès ampliar els elements de joc, amb una estructura de grans dimensions a la part central com a novetat més visible, i salvar els ressalts del paviment amb un nou caminet de formigó. Així, es dona per pràcticament completada una de les actuacions del pressupost participatiu 2022-2023.

Els serveis tècnics municipals han redissenyat l’espai per fer-lo més amable i atractiu per als infants i oferir-los nous elements de joc a fi de descongestionar els de la plaça del Camp. A la zona central s’ha instal·lat una estructura per jugar combinada amb un tobogan de tub en espiral, un altre de baix i elements de trepa per a infants a partir de 3 anys. Dilluns se n’obrirà l’accés, una vegada s’hagi consolidat la base. També s’ha mantingut la resta de jocs i la taula de ping-pong, que s’han redistribuït d’acord amb el nou disseny del parc.

Zona per als més petits

Així mateix, s’ha definit millor l’espai per als més petits, on s’ha col·locat un sorral de cinc per cinc metres amb un joc manipulatiu de sorra al centre, i s’hi han afegit plataformes de fusta d’escalada al costat del tobogan ja existent.

Aquestes actuacions es van adjudicar a Santaulària Equipaments Urbans per un import de 36.219 euros. Tot i això, el cost total de les obres supera els 50.000 euros, ja que la brigada municipal ha perfilat els talussos; ha condicionat el caminet accessible des de la porta del casal cívic fins a la plaça de l’1 d’Octubre; ha arranjat el paviment amb sauló nou, ha executat una nova recollida d’aigües i ha plantat dues moreres blanques sense fruit, entre altres treballs.

Per jugar a bàsquet

També s’ha aprofitat aquesta millora per ampliar les possibilitats de l’espai amb la col·locació de dues de les cistelles de bàsquet que es van treure a la plaça del Camp.

Properament, la reforma es completarà amb un nou gronxador triple que en combinarà un d’inclusiu, apte tant per a infants amb diversitat funcional com per a la resta, i dues cadires planes. D’altra banda, s’està buscant informació i preus de gronxadors adaptats per utilitzar amb cadires de rodes per estudiar la possibilitat d’instal·lar-ne un en un altre parc de la ciutat on el paviment sigui més idoni.