El Zoo del Pirineu, un refugi d'animals salvatges situat al municipi d'Odèn, disposarà d'un centre de primers auxilis pels animals protegits. Els responsables de la fundació han arribat a un acord amb la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural per oferir aquest servei que permetrà atendre els animals salvatges que hagin resultat ferits.

Fins ara, el Zoo del Pirineu només acollia animals no protegits, com ara cabirols, guineus o garses. A partir d'aquest any, estarà autoritzat a aixoplugar i donar primers auxilis a tots els animals salvatges trobats per les persones. La directora i fundadora del centre, Stania Kuspertova, explica que aquest servei afavorirà sobretot les comarques del Solsonès i l'Alt Urgell, apartades geogràficament dels centres de fauna de la Generalitat. "Els animals rescatats havien de ser traslladats fins al centre de Torreferrussa, a Barcelona, o el de Vallcalent, a Lleida, però ara el territori disposarà d'un servei de proximitat que estalviarà el viatge llarg a l'animal i facilitarà el tràmit a la persona que vol ajudar-lo", destaca.

L'objectiu és que el centre de rescat es posi en marxa a partir de la primavera, "que és quan comença la temporada de cria i hi ha més rescats", assenyala Kuspertova. Durant els pròxims mesos, el refugi prepararà les seves instal·lacions per proporcionar un espai on portar els animals ferits. La previsió és que les aus rapinyaires concentrin la majoria d'atencions, "ja que a hores d'ara ja hi havia persones que les portaven, però no estàvem autoritzats per atendre animals protegits". A partir d'ara, podran oferir una primera atenció als animals fins a derivar-los a un centre de recuperació de la Generalitat per tal que puguin retornar a l'entorn silvestre. "Si el seu retorn no és possible, es valorarà la possibilitat que es quedin al centre", apunta Kuspertova.

La directora confia que la creació del centre de primers auxilis ajudi a difondre la tasca del Zoo del Pirineu al conjunt de la comarca. Des de la seva fundació l'any 2014, el refugi ofereix una nova llar als animals que la necessiten per sobreviure i vetlla per la seva recuperació i reintroducció a l'entorn silvestre. "L'única font d'ingressos del centre són les entrades dels visitants", apunta la directora, que explica que l'estiu passat van viure una davallada notable de públic a causa de les altes temperatures. La manca d'ingressos va fer perillar el futur del centre, "però afortunadament a la tardor vam tornar a recuperar les visites". Kuspertova destaca que aquest any potenciaran la mirada pedagògica del refugi amb un nou curs de rehabilitació d'animals salvatges adreçat a estudiants i auxiliars de veterinària.