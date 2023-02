Castellar estudia implantar un porta a porta de baixa freqüència

Castellar de la Ribera es planteja implantar el servei porta a porta al municipi. L'Ajuntament ha impulsat un estudi per valorar la viabilitat de canviar l'actual model de recollida de residus, gestionat pel Consell Comarcal, amb l'objectiu d'incrementar l'índex de reciclatge que se situa per sota del 30%. L'informe resultant proposa la creació d'un sistema porta a porta de baixa freqüència, que permetria instal·lar contenidors en les masies disseminades i recollir les deixalles amb una periodicitat mensual.

Actualment, la recollida de deixalles al municipi funciona amb el model tradicional de contenidors, repartits de forma estratègica en diferents punts del terme. L'alcaldessa de Castellar, Claustre Sunyer, considera que un canvi de model afavoriria la millora de la recollida selectiva i resoldria el problema dels abocaments descontrolats. En aquest sentit, afirma que la voluntat és buscar vies de finançament i iniciar converses amb el Consell per tal d'estudiar la possibilitat d'implantar aquest model a una població que es troba distribuïda en masies.

De fet, l'estudi ha tingut en compte la complexitat d'impulsar el sistema porta a porta en un territori de cases disseminades. "La idea que es planteja és instal·lar contenidors amb les fraccions corresponents a cada masia, exceptuant la de l'orgànica que es podria aprofitar per a l'hort o les plantes dels jardins, i passar a recollir les deixalles una vegada al mes", detalla l'alcaldessa. Alhora, també es proposa la creació d'una àrea d'emergència amb accés tancat, al costat del poliesportiu, per abocar el material sanitari o altres restes.

Sunyer explica que prèviament s'havia valorat la creació d'illes de contenidors tancats, "però tenim la dificultat de trobar un espai on situar-les, ja que la majoria de terrenys del municipi són de titularitat privada". Per aquest motiu, es va posar sobre la taula la possibilitat d'introduir el model porta a porta de baixa freqüència al municipi. "Malgrat ser un sistema laboriós pel que fa al nombre de viatges dels camions, els seus resultats en la millora del reciclatge són molt efectius", considera.

Fins ara, el sistema porta a porta s'ha consolidat a Solsona, Sant Llorenç de Morunys i el Pi de Sant Just, Olius. Sunyer destaca que, en els tres casos, el reciclatge ha incrementat de forma exponencial, mentre que a la resta de municipis del Solsonès la recollida selectiva continua per sota dels objectius fixats per la Unió Europea en els pròxims anys. Per aquest motiu, posa en relleu la necessitat de considerar la possibilitat d'impulsar una recollida selectiva de deixalles conjunta entre diferents municipis.