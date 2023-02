El Carnaval de Solsona, que tindrà lloc del 10 al 22 de febrer, recuperarà la plaça Major com a epicentre de la festa. Després d'uns anys marcats per la pandèmia, que va desplaçar la majoria d'activitats a la plaça del Camp per evitar aglomeracions, enguany el nucli antic tornarà a acollir la proclamació del Mata-ruc d'Honor, la bramada i els ballets, entre altres tradicions.

Els àpats no retornen completament al Nucli Antic, alguns seguiran a la Plaça del Camp per qüestions logístiques. Aquesta mateixa plaça també serà l’epicentre durant el matí del dilluns del Carnaval Infantil. També es veuen modificades les ubicacions del Dinar Jove, a la Plaça Sant Pere, i de la Festa Neó, a la Plaça de la Catedral. La KinaRessaka!, també experimenta un canvi significatiu, i és que a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat. La majoria dels actes que es van incorporar en l’edició anterior es mantenen: L’Ou Com Balla, Festa-Fotre Vol.2 i la Benvinguda del Carnestoltes Infantil en son alguns exemples.També es manté l’Entrega de Bojos el divendres previ a l’inici de la festa. El Ball al Lloro se seguirà efectuant a la Plaça del Camp el dissabte a la tarda i, com a novetat, Olímpics Fest 2023 dissabte a la nit. Pel que fa a la botiga del Carnaval, aquest any s’instal·larà al local Boig, al carrer de les Llices. S’obrirà per als socis i sòcies els dies 3, 4 i 5 de febrer. A partir del dilluns dia 6 fins al dijous dia 9 de febrer podrà fer ús de la botiga qualsevol persona, sigui sòcia o no. Els dies 13 i 14 de febrer seran els últims dies que aquesta estarà oberta. Entre els concerts més destacats i ha Itaca Band, Porto Bello o Antonio el Remendao. Aquests són tots els actes que se celebren del dia 10 de febrer al 22: Divendres 10 de febrer 22:00 Entrega de Bojos + concert amb “Northern Cellos” a la Sala Polivalent Dissabte 11 de febrer 12:00 El xim-pum final de l’Espedrera. Acte d’agraïment als mecenes al Saló de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató 22:45 Campanassu i Nit d’Assaig a la Plaça Major A continuació, A MaMarla Dirty Party a la Plaça del Ruc. Organitza: Comparsa Sant Hilaris 02:00 Nit de DJ’s “Beat Festival” a la Sala Polivalent Diumenge 12 de febrer 10:00 Enramades al Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Panders 10:30 Parc Infantil a la Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Mata-rucs 13:30 Dinar Rosa a la Plaça Major. Organitza: Comparsa Geganteta 17:30 Ball d’Assaig amb “Grup Crystal” a la Sala Polivalent Dijous 16 de febrer 19:30 Anada des de la plaça de l’Ajuntament 20:00 Benvinguda de SM Carnestoltes a l’Av. del Pont Seguidament, coronació i Ball Mut a la Plaça Major 21:00 Sopar Gras i patxim-patxim a la Plaça Major amb Marc Anglarill. Col·labora: Lo Cal Quinto i Parroquians 23:00 Drakaxanga amb la Trinxaranga des de la Plaça Major. Organitza: Comparsa La Draca 01:00 Concert amb “The Velcros”, “Orquestra Tra Tra” i “Quicu Lloms” a la sala Polivalent Divendres 17 de febrer 10:30 Gegantons a prova pel Nucli Antic, des de la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós i KGB 13:30 Dinar Jove a la plaça Sant Pere 16:00 Benvinguda del Carnestoltes Infantil a la Sala Polivalent, amb “Jordi Tonietti” 18:00 Verificació de Boits a la plaça de l’Ajuntament 19:00 Baixada Mundial Qatar de Boits pel carrer Castell. Organitza: Comparsa Minairons. Col·labora: Comparsa Margaritus 19:15 L’Ou Com Balla a la plaça Sant Joan. Organitza: Comparsa Viskiends i Comparsa Galtons 21:00 Ball de la Patacada amb “Joan Altarriba” a la Plaça Major. Col·labora: Comparsa Kinitos 21:30 Festa Neó a la plaça de la Catedral 23:30 Festa-Fotre Vol.2 a la plaça de la Catedral. Organitza: Comparsa Mitxus 1:30 Concert amb “Green Valley”, “La Quinta” i “Les Que Faltaband” a la sala Polivalent Dissabte 18 de febrer 11:00 Concurs de K-Tifes al Vall Calent. Organitza: Comparsa Gegant Boig 13:30 El dinar de la VARgonya a la Nova Plaça del Camp. Organitza: Comparsa Local Roc. Col·labora: Comparsa TIF 16:00 Mercat de divendres pel Nucli Antic. Col·labora: Comparsa Llamp de Déu 16:00 Ball al Lloro amb “Joan Vilandeny” a la plaça del Camp 16:30 Recepció del Mata-ruc d’Honor a l’avinguda del Pont. Quan s’escaigui, inauguració del monument al portal del Camp i de l’exposició del Carnaval a l’Ajuntament 19:00 Anada d’autoritats i gegants des de la plaça de l’Ajuntament 19:30 Gran cerimònia oficial d’obertura dels Jocs Olímpics d'hivern i baixada de comparses per la carretera de Torà. Col·labora: Comparsa Fletxats Seguidament, proclamació del Mata-ruc d’Honor, bramada i ballets a la Plaça Major. Encabat, Penjada del Ruc a la plaça del Ruc 23:00 ConEsa Festival a la plaça del Bisbe. Organitza: Comparsa Foguereta 23:23 Olímpics Fest 2023 amb “Antonio el Remendao” a carrer Sant Cristòfol. Organitza: Comparsa Olímpics 02:00 Concert amb “Itaca Band”, “Porto Bello” i “Coco” a la sala Polivalent Diumenge 19 de febrer 08:00 Tronada i Ball de l’Escaldat amb “Marc Anglarill” a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Oriols 11:00 Anada d’autoritats acompanyades de SM Carnestoltes, el seu seguici i l’Orquestra Patinfanjàs des de la plaça de l’Ajuntament. 11:30 Arribada de la Missatgera a deshora a la plaça Major. Seguidament, Sermó i Ballets a la plaça Major 16:30 Taller infantil a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Mocós 17:00 Contradanses i Capta de Gegants amb la “Cobla Juvenil ciutat de Solsona” des de la plaça del Consell Comarcal 19:30 Kina Ressaka! a la sala Polivalent. Organitza: Comparsa Baluets. Col·labora: Comparsa Pitaufes Dilluns 20 de febrer 10:00 Recepció del Mata-ruc d’Honor infantil a la plaça de l’Ajuntament 10:30 Anada d’autoritats des de la plaça de l’Ajuntament 11:00 Arribada de SM Carnestoltes amb “Pepsicolen” per la carretera de Torà. A continuació, sermó, bramada i ballets a la plaça del Camp Seguidament, penjada del Ruc infantil a la plaça del Ruc 16:30 Concurs i Ball de disfresses infantil amb “Pepsicolen” a la Sala Polivalent 19:30 Correfoc infantil amb “Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell” des del portal del Castell 19:30 París – Cal Dach a la plaça del Consell Comarcal. Organitza: Comparsa Xyssus. Col·labora: Comparsa Ya Ki Tu 22:00 Sopar de Comparses i concert amb “Hey! Pachucos”, “Karnales Sound” i “DJ Pes “ a la Sala Polivalent. Organitza: Comparsa Disperses Dimarts 21 de febrer 13:00 Aiguardent, figues, coca i vi blanc des de la plaça del Camp 20:00 Correfoc amb la “Colla de Diables La Xera” i “Takumba” des de la plaça Major 00:00 Ball de Disfresses amb “Swing Latino” a la Sala Polivalent Dimecres 22 de febrer 11:00 Ermita Ardent pel nucli Antic 11:03 La Crida per un tros de la Catalunya central. 17:30 Baixada de gegantons des del portal del Camp Seguidament, despenjada del Ruc Infantil a la plaça del Ruc 18:30 Fi de festa Infantil a la plaça Major 19:30 Vetlla i Comiat a la plaça Major. Col·labora: Comparsa Xut i ÀNECS Seguidament, processó pel nucli antic Quan s’hi arribi, cremada i castell de focs al pati de l’Escola Arrels 22:00 Baixada des del portal del Castell Seguidament, Despenjada del Ruc a la plaça del Ruc 00:00 Petards, plors i moquets a la plaça Major Diumenge 26 de febrer 11:00 Desenramades al Nucli Antic.