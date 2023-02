El Consell preveu traspassar la gestió del Centre Sanitari a Salut la pròxima tardor

L'aposta del Departament de Salut per assumir la gestió del Centre Sanitari del Solsonès comença a definir el futur de l'ens, però encara deixa alguns interrogants a l'aire, com ara les competències que assumirà l'òrgan gestor, l'estabilitat de la plantilla actual o les possibles millores en els serveis. De moment, Salut s'ha compromès a mantenir les especialitats i a crear un protocol on es marcaran els passos a seguir per fer el canvi de titularitat amb l'objectiu d'aconseguir el màxim consens amb els representants del territori. Amb la proposta sobre la taula, el govern del Consell Comarcal es mostra partidari a impulsar el traspàs, amb la previsió que de cara la tardor el centre ja estigui funcionant sota les directrius de Salut.

La presidenta del Consell Comarcal, Sara Alarcón, celebra el pas endavant del Departament per impulsar "aquesta transformació que ha de servir per millorar la qualitat de l'atenció sanitària en benefici de la ciutadania". Alarcón considera que la integració del Centre Sanitari a la xarxa de CatSalut "permetrà facilitar la cerca de professionals qualificats per prestar el servei, així com dotar als equips de treball de més recursos i perspectives de formació". D'altra banda, apunta que el nou model gestionat pel Servei Català de la Salut "garantirà l'estabilitat econòmica del Centre Sanitari, ja que el Consell no disposa del finançament necessari per assumir-ne la gestió".

Per a Alarcón, la reunió mantinguda amb Salut marca el punt de partida per materialitzar el canvi de titularitat del Centre Sanitari. En el decurs d'aquest mes, la voluntat del Departament és assentar les bases d'un protocol d'intencions que marcarà els passos a seguir en el procés de transformació. La presidenta comarcal confia que la proposta que formalitzi el Departament de Salut generi consens entre els representants de la taula de treball del Centre Sanitari. "En els pròxims mesos, es treballarà per arribar als acords necessaris per aconseguir fer realitat el traspàs en un termini d'entre set i vuit mesos", remarca.

El debat sobre el futur del Centre Sanitari del Solsonès ha estat llarg. En els últims mesos, la taula de negociació, formada per representants dels grups polítics, de la junta del Centre Sanitari, del Consell d’Alcaldies i dels treballadors de l’ens de salut, va arribar a un acord comú que havia de servir com a document base per negociar amb el Departament de Salut i amb CatSalut el futur del Centre Sanitari. Principalment, l’acord indicava que s’hauran de mantenir i millorar els serveis que l’ens de salut comarcal presta actualment al conjunt de la ciutadania i conservar la plantilla de tots els treballadors. En un darrer punt, també es reclamava "de manera urgent" un edifici nou per millorar les condicions de l'actual.

En referència als acords subscrits pel territori, Salut ha expressat la seva voluntat de mantenir els dispositius destinats a l'assistència sanitària i sociosanitària, així com les especialitats i la base SEM en funcionament dins el sistema públic, intensificant-ne la qualitat i la capacitat resolutiva en benefici de la població. De moment, però, el compromís de mantenir la plantilla de tots els treballadors i consolidar un nou edifici assistencial no figuren en la primera nota que el Govern ha fet pública aquesta setmana. En aquest sentit, fonts del Departament apunten que la proposta en ferm arribarà en el decurs de les pròximes setmanes amb la voluntat de generar un ampli consens entre els diferents agents implicats del territori.

El comitè d'empresa vol mantenir la plantilla

El comitè d’empresa del Centre Sanitari valora en positiu la proposta de Salut d’iniciar un traspàs de l’activitat assistencial del centre a un ens públic gestionat pel Servei Català de la Salut. Els representants dels treballadors sostenen que la gestió per part d’un organisme de naturalesa pública i professionalitzada suposarà una millora del servei, però reclamen que es mantingui la plantilla de treballadors en el canvi de gestió.

Mantenir la plantilla dels treballadors és una de les peticions expressades en el darrer acord adoptat per la taula de negociació per al futur del Centre Sanitari. Fins al moment, Salut ha expressat la voluntat de conservar dispositius destinats a l’assistència sanitària i sociosanitària, així com les especialitats i la base SEM, però els treballadors demanen que també es comprometi a mantenir la plantilla de treballadors, així com les seves condicions laborals.

Alhora, també reivindiquen la necessitat de millorar les condicions actuals de l’edifici que acull al Centre Sanitari, ja que consideren que ha quedat obsolet per complir les seves funcions. També posen de manifest les deficiències en la connectivitat de l’actual sistema informàtic amb què funciona el centre. En aquest sentit, apunten que es mostraran favorables al traspàs, sempre que subscrigui les peticions expressades pel col·lectiu dels treballadors.

Disparitat d’opinions entre els partits a l’oposició

La portaveu de Junts al Consell Comarcal del Solsonès, Isabel Pérez, explica que l’aposta del seu partit és «mantenir la gestió del Centre Sanitari des del Solsonès». Pérez destaca que les converses amb Salut «les entenem com una oportunitat per millorar la qualitat dels serveis, però considerem que el territori hauria de tenir veu i vot en les decisions que afectin el personal del centre o les especialitats i serveis que s’hi ofereixen».

Per la seva part, el partit dels Independents és partidari d’impulsar una consulta ciutadana abans de prendre una decisió en ferm sobre el futur del Centre Sanitari. El seu portaveu, Marià Torra, remarca la importància de traslladar aquest debat a la ciutadania, «tenint en compte que el traspàs suposarà la pèrdua de poder de decisió del Consell». Amb tot, posa en relleu que el més important és millorar els serveis que actualment són deficitaris, «sobretot en l’àmbit de la pediatria i la traumatologia».

Finalment, el representant de la CUP al Consell, Òscar Garcia, es mostra alineat amb la proposta de traspassar l’activitat assistencial del Centre Sanitari a Salut. «El fet que un ens professionalitzat n’assumeixi la gestió permetrà optimitzar els recursos i trobar professionals de la salut amb més facilitat», considera. Tot i això, puntualitza que «caldrà llegir la lletra petita de la proposta del Departament, que hauria d’afavorir el consens mantenint els serveis i la plantilla actuals».