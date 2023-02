Esquerra Republicana portarà a debat al Parlament de Catalunya la proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal de Torà i Biosca, els dos municipis de la Segarra que volen passar a formar part del Solsonès. En un comunicat, la formació es mostra favorable a l'aprovació de la llei i considera que la decisió ha de ser ratificada per la població dels dos municipis per mitjà d'una consulta popular.

Fa més de dotze anys que els municipis de Torà i Biosca van iniciar els tràmits per reclamar adherir-se al Solsonès amb l'objectiu de mantenir els diferents serveis que comparteixen amb els municipis de la comarca. El conflicte va sorgir l'any 2010, amb el projecte de la llei de vegueries amb la qual quedarien obligats a rebre tots els serveis públics del seu àmbit territorial, la vegueria de Lleida.

Per aquest motiu, els dos ajuntaments van aprovar per majoria absoluta i sense cap vot en contra el canvi d’adscripció comarcal. El Consell Comarcal del Solsonès també ho va fer. Finalment, la llei no es va arribar a aplicar i es va paralitzar el canvi de comarca. Tot i això, l’any 2014 els consistoris ho van reprendre enviant una sol·licitud al Govern espanyol per sotmetre a consulta popular el canvi comarcal. El Consell de Ministres, però, ho va anul·lar al·legant que les competències recauen en el Parlament de Catalunya.

Així, Torà i Biosca es van dirigir al Parlament per demanar la creació d’una llei que incorporés els municipis a la comarca del Solsonès. L’avenç més destacat es va produir l’any 2019, quan els batlles dels dos municipis van ser convidats a una Comissió d’Afers Institucionals per explicar el seu cas. En aquella sessió tots els portaveus dels grups que van intervenir van estar d’acord en el fet que es treballaria per fer efectiva la voluntat dels dos pobles.

Ara, l'aposta d'Esquerra de portar la proposició de llei de canvi d'adscripció comarcal al Parlament podria suposar un pas endavant pel futur de Torà i Biosca. Per impulsar el canvi territorial, la formació veu imprescindible la celebració d'una consulta popular als dos municipis. De fet, el ple de l'Ajuntament de Solsona va aprovar el setembre una moció conjunta d'ERC i Junts a favor de la integració dels municipis segarrencs al Solsonès mitjançant una consulta legal. La moció també indicava que seria necessari que la consulta rebés el vistiplau dels plens dels consells comarcals afectats i el suport dels consells d’alcaldies respectius.