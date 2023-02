Després que més de 500 persones el visitessin el Carnaval passat, aquest 2023, Lo Cal boig tornarà a ser un dels punts claus del Carnaval de Solsona. Exercirà de punt d’informació, de botiga física de marxandatge i també de centre d’interpretació de la festa.

S’hi podrà entrar sense visita guiada des del divendres 17 de febrer fins al dilluns dia 20 del mateix mes. El preu de l’entrada serà de 4 euros pels adults i de 3 euros pels infants d’entre 3 i 12 anys. Per als més petits de la casa i pels socis del Carnaval l’entrada serà gratuïta. Les entrades ja es poden adquirir anticipadament a la plataforma d'entrades Solsonès i també es podran comprar al mateix local amb targeta.

La cooperativa Solsona Experience, que tot just fa un any va inaugurar el local amb el suport de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, també ofereix visites regulars durant la resta de l’any. Cada dissabte a les 5 de la tarda i cada diumenge a 2/4 de 12 del migdia es duen a terme visites guiades de tots els gegants de Solsona, incloent-hi també una visita al Quarto dels Gegants, on es guarden els gegants de la Festa Major de la ciutat. Les entrades es poden comprar al web d’entrades Solsonès.