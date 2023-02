La calor i la sequera fan perdre el 50% de la producció de tòfona al Solsonès

La sequera i les altes temperatures provocaran una disminució de la producció de tòfona en el conjunt de Catalunya. En el cas del Solsonès, on actualment hi ha una setantena d'hectàrees dedicades a aquest cultiu, aquesta davallada podria suposar la pèrdua de la meitat de la collita. Ho explica l'expert tofonaire Pere Muxí, tubericultor de l'empresa Sota Terra, que també ressalta que la baixada de la producció ha duplicat el preu del producte respecte a l'any passat.

La temporada hàbil de recollida de tòfona comença el mes de novembre i se sol allargar fins al 15 de març. Enguany, però, Muxí destaca que la previsió és que el temps de collita s'acabi aquest mes amb menys quilos que l'any passat. "Hem viscut altres anyades dolentes, però aquesta la recordarem especialment perquè les plantacions es van veure afectades tant per les altes temperatures que es van registrar des del mes de maig fins a l'octubre com per la manca de precipitacions durant aquest període", afirma.

De fet, la climatologia adversa ha compromès la temporada tant de les tòfones silvestres, que fa anys que experimenten un fort descens a causa de la falta de pluges i altres factors com l'estat dels boscos, com de cultiu, que concentren el 90% de la producció a Catalunya. La majoria de plantacions compten amb sistemes de reg, però les temperatures tan elevades provoquen una evaporació molt ràpida de l'aigua. Per aquest motiu, Muxí assenyala que en el futur caldrà buscar estratègies per optimitzar l'aigua davant dels episodis prolongats de sequera.

Pel que fa a les altes temperatures, Muxí posa en relleu que tenen un impacte molt perjudicial en les plantacions. "Quan el termòmetre s'enfila de forma reiterada, el terra comença a bullir i amb els dies es va assecant", detalla. Aquest fet perjudica el desenvolupament de la tòfona, "que malgrat créixer sota terra es troba només a uns deu centímetres de la superfície i, per tant, allò que passa a l'exterior acaba condicionant el seu creixement", apunta.

Preus més cars

L'escassetat de tòfona també ha provocat que el preu del producte es dupliqui respecte a l'any passat, quan els preus rondaven entre els 250 i els 350 euros el quilo. En aquest sentit, Muxí considera que enguany serà més difícil captar nous consumidors, "però confiem a mantenir un nivell de demanda similar als anys anteriors". El tubericultor comenta que al Solsonès la majoria de productors es dirigeixen als intermediaris, mentre que un sector més reduït es dedica a la venda directa als restaurants o consumidors.

Amb tot, assenyala que encara queda camí per recórrer a l'hora de difondre les potencialitats de la tòfona com a producte culinari de proximitat, si bé puntualitza que en darrers anys el cultiu ha guanyat visibilitat al Solsonès gràcies a la tasca d'investigació i divulgació del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. En aquesta línia, afegeix que, a mesura que els agricultors han anat coneixent els beneficis de cultivar aquest producte, han incrementat les plantacions de tòfona fins a arribar a les actuals setanta hectàrees. De fet, l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya -amb 150 associats-, fa anys que treballa en aquesta línia per mostrar la feina que fan els productors, ensenyar a saber diferenciar les tòfones bones o conscienciar de la importància de comprar en llocs de confiança.