La Fira del Trumfo i la Tòfona acollirà el dissabte 4 de març, a la plaça Major de Solsona, la primera edició de la Fira del Petit Botiguer. Es tracta d’un espai on els infants i els joves podran vendre i intercanviar joguines, llibres, roba o altres articles que ja no utilitzen, així com tota mena de confeccions manuals que hagin elaborat.

La iniciativa, impulsada pel Consell Comarcal i la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC) neix amb la idea de fomentar el consum responsable, donar una segona oportunitat als articles que ja no s’utilitzen i oferir una sortida a aquelles polseres o ceràmiques, que amb destresa s’elaboren a casa. L’esdeveniment vol oferir l’oportunitat als joves de donar sortida als seus productes en un espai pensat per a ells, en el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona, que també fomentarà la interacció social. Així mateix, també s’oferiran diversos actes que tindran lloc de forma paral·lela, com les actuacions a càrrec dels alumnes de l’Escola de Música Joan Roure i de l’Àtic Taller Musical, així com un derbi escolar d’escacs. Els interessats a participar en la Fira del Petit Botiguer i muntar la seva parada a la plaça Major, en el marc de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona, han de tenir entre 6 i 16 anys i dirigir-se al Consell Comarcal del Solsonès a l’adreça electrònica info@firadesolsona.com o bé al telèfon 973- 48 20 03, abans del 28 de febrer per rebre informació.