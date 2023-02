La sàtira i l'humor van tornar a caracteritzar el lliurament dels premis del Carnaval de Solsona, l'Entrega de Bojos, que divendres a la nit va donar el tret de sortida a la festa. La gala dels premis, que es va celebrar a la Sala Polivalent, va reconèixer persones i entitats que any rere any fan possible el Carnaval, tot fent paròdia dels premis Enderrock, amb nombroses actuacions musicals i referències a la música catalana, que van amenitzar l'esdeveniment.

El plat fort de l'acte va ser el lliurament dels premis Bojos a persones i entitats que han tingut un paper destacat en la història del Carnaval solsoní. Així, el jurat va decidir reconèixer Dani Torruella, per la seva vinculació amb la junta; Mª Àngels Guilanyà, qui va ser presidenta de l'Associació de Festes del Carnaval; i Mike Speaker, per la seva aportació en els actes del Carnaval de l'any passat. Els premis Bojos també van distingir la comparsa Lo Cal Quinto i la dels Espedrers, i el Taller d'Escultura Casserras, que ha deixat empremta en la imatgeria carnavalesca.

Com a novetat, enguany l'Entrega de Bojos va incorporar una nova modalitat de reconeixement, batejat com a premis Mocós, per retre homenatge a les persones que han col·laborat amb l’organització del Carnaval Infantil i amb la tasca de la Minijunta. Precisament, un dels guardons el va rebre el primer president de la Minijunta, Pau Subirà, per la seva empenta per promoure un projecte que encara perdura. En aquesta línia, el jurat va atorgar el segon Mocós a la persona que presidia l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona en el moment que es va crear la Minijunta, Joan Solé, que no va dubtar a acceptar la proposta.

Els bufons, que s'atorguen a les persones, entitats, empreses i establiments que des del seu negoci aporten els seus mitjans per organitzar la festa, enguany es van enfocar en el treball d'estilisme que existeix darrere del Carnaval. D'aquesta forma, es va premiar la perruqueria Ester, la perruqueria Maria, la perruqueria Lluïsa i la perruqueria Nuri.

Durant l'acte també es van lliurar els premis de la 47a edició del Concurs de Fotografia del Carnaval de Solsona. El primer premi se'l va endur el sabadellenc Josep Mª Fontanet per la fotografia titulada Comte de l’Assaltu. Així mateix, es va entregar el trofeu del 32è Concurs de Fotografia Resol, dedicat a la millor fotografia que identifiqués el Pop del Carnaval de Solsona, a Miguel Rodríguez, de Caldes de Montbui, amb la fotografia El Pop.

En la gala tampoc va faltar el premi pel concurs fotogràfic de la bata arreu del món, que convida els solsonins a enviar imatges de llocs originals amb la bata que els representa. Enguany el premi se'l va endur Mercè Carralero per la fotografia titulada We don't talk about Bruno, no, no, no... Com sempre, també es van reconèixer els dissenyadors dels dos últims cartells de la festa, concretament, a Oriol Rodríguez, pel cartell infantil, i a Daniel Campabadal i Pol Blanca, pel cartell oficial.

D'aquesta forma, es va cloure el ja clàssic lliurament de guardons del Carnaval que serveix per escalfar motors per la festa més esbojarrada de l'any. Els plats forts del Carnaval arribaran a partir de la setmana vinent, però aquest cap de setmana els veïns ja han començat a engalanar el nucli antic amb les tradicionals enramades, de forma que a Solsona ja es respira Carnaval.