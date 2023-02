Els alcaldes de Torà i Biosca: «No podem convocar una consulta perquè no som neutrals»

Els alcaldes de Torà i Biosca asseguren que no és responsabilitat seva convocar una consulta sobre el canvi de comarca dels municipis. En tot cas, consideren que ara ja és tard perquè l’objectiu és que la modificació territorial pugui ser efectiva abans de les eleccions municipals del proper mes de maig.

«Aquesta consulta no la podem convocar ni l’Ajuntament de Biosca ni el de Torà perquè no som neutrals», assegura el batlle de Torà, Magí Coscollola, que lidera el govern municipal des del 2007 amb ERC. El batlle afirma que no ho poden fer perquè la llei de consultes especifica que la institució convocant ha de ser neutral i, en aquest cas, els dos ajuntaments han deixat clar el seu posicionament des del primer dia. En aquest sentit, però, reconeixen que haurien d’haver esmenat la primera proposta de llei que va arribar al Parlament per tal d’incloure una consulta a la població, però asseguren que ara ja és massa tard ja que l’objectiu és que el canvi sigui efectiu abans de la celebració de les eleccions municipals previstes pel proper mes de maig. «Vist en perspectiva sí que hem tingut un error però nosaltres som ajuntaments petits i arribem allà on arribem», reconeix Coscollola que afegeix que el canvi s’hauria de fer abans de les eleccions ja que «podria generar problemes d’organització política a nivell de Consell Comarcal».

A falta de consulta, però, els dos alcaldes consideren que ja ha quedat demostrat que les seves poblacions són favorables a tirar endavant amb el canvi. «Jo diria que un 70 o 80% del poble estaria a favor de canviar», afirma Josep Puig, l’alcalde Biosca per Junts durant aquest mandat. En el cas de Torà, Coscollola recorda que el govern municipal ja va aprovar per majoria absoluta el canvi el 2010, que es va fer una votació a mà alçada que també va sortir el sí i que es va fer un procés de recollida de signatures que va donar un resultat de 321 a favor i 23 en contra. D’això, però, en farà més de 10 anys.

Sobre el perquè del canvi de comarca, els batlles defensen els avantatges que comportaria. «A nosaltres a la vegueria del Penedès no se’ns hi ha perdut res. Amb el canvi el nostre hospital de referència seria Manresa, que està a 35 minuts. Només per això ja ens interessa el canvi», afirma Coscollola. Per altra banda expliquen que en el futur els alumnes haurien d’anar als instituts de la Catalunya Central i que, per tant, no podrien anar al de Guissona, que és on van actualment alguns joves veïns dels dos municipis. Pel que fa a la relació històrica que uneix Torà i Biosca amb el Solsonès, recorden que els dos municipis formen part del partit judicial de Solsona i que, quan es van formar les comarques, van votar formar part de la Segarra per un únic vot, un resultat molt just que amb els anys ha acabat convertint-se en una majoria a favor del Solsonès en els dos ajuntaments.

Coscollola i Puig es mostren satisfets de què la llei sembla que tiri endavant després de més de 12 anys de lluita dels seus consistoris. Però si ha pogut tirar endavant és perquè el PSC va presentar la proposta de llei al Parlament. No va ser ni ERC, que és el partit de Coscollola, ni Junts que és el de Puig. «Abans de les eleccions del 2019 ens vam plantar i vam dir que no ens presentaríem amb ERC a Torà si no es portava el tema al Parlament. Al final vam poder anar a la comissió d’Afers Institucionals per explicar el nostre cas», explica Coscollola. Puig, per la seva banda, també va fer pressió interna al seu partit. Tot i això, va arribar la pandèmia i van continuar passant els mesos sense que es produís cap avenç. Finalment va ser el PSC qui va entrar la proposta al Parlament.

Sobre la relació amb el Solsonès, Coscollola reconeix que el conflicte que existeix entre Torà i Llobera per la delimitació territorial entre els dos municipis influeix en el canvi de comarca. Tot i això recorda que el Consell Comarcal del Solsonès va votar a favor de l’entrada de Torà i Biosca a la comarca (fa més de 10 anys).