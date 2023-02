Els veïns de Torà i Biosca volen saber què implica canviar la Segarra pel Solsonès

El canvi territorial que ha de portar Torà i Biosca a formar part del Solsonès està cada vegada més a prop. Des de fa més de 12 anys, els dos ajuntaments han lluitat per poder fer efectiu el canvi de comarca i ara el Parlament de Catalunya ha iniciat els tràmits per poder fer-lo efectiu en un futur. Tot i això, veïns dels dos municipis segarrencs volen que els seus ajuntaments els donin més informació sobre què implicaria el canvi de comarca per tal de poder-ne fer una valoració. Molts dels veïns consultats per Regió7 consideren també que seria bo fer un referèndum per conèixer la voluntat de la població.

La gran majoria de persones consultades ahir van mostrar-se a favor del canvi territorial. De fet només una persona es va posicionar clarament en contra. Tot i això hi havia un aspecte en què gairebé tothom coincidia, i és que els consistoris no han explicat què implicarà el canvi de comarca. «Necessito més informació, vull aprofundir més perquè no ho tinc massa clar», deia Josep Ramon Elies, veí de Torà. En aquest sentit, els aspectes que generen més dubtes són si podran continuar rebent el servei sanitari de Calaf i Igualada, si podran millorar la qualitat de l’aigua adherint-se a la Mancomunitat d’Abastament d’Aigües del Solsonès (MAAS) i si podran optar a més ajuts pel fet de formar part d’una comarca considerada de muntanya com és el Solsonès. Un altre aspecte en el que coincidien era que es sentien deixats per part de la seva comarca, la Segarra. En aquest sentit asseguraven que, geogràficament, els habitants de Torà i Biosca tenen més tirada per la Catalunya Central que per Lleida i que, per tant, el canvi de comarca tindria sentit des d’aquest punt de vista.

Malgrat que la majoria de veïns consultats estarien a favor del canvi, també consideren que s’hauria de fer una consulta a la població ja que han passat molts anys des que es va fer una votació a mà alçada i un procés de recollida de signatures amb els quals va quedar clar el sí a deixar la Segarra. «Fa molt temps que es va fer la recollida de signatures i penso que ara hi hauria d’haver més informació i que la gent pogués votar. Alguns dels consultats creuen que potser no fa falta perquè la voluntat del poble està clara, però afirmen que no estaria de més fer un referèndum a la població ja que hi ha gent que està en contra del canvi.

Un llarg procés

La voluntat de canviar de comarca va néixer amb l’aprovació de la llei de vegueries l’any 2010. Aquesta llei determinava que els municipis havien de rebre els serveis de la vegueria de la qual formaven part. Torà i Biosca, en ser de la Segarra, formaven part de la vegueria de Lleida mentre que els serveis que rebien fins llavors venien de la Catalunya Central. Per això van decidir que era bona idea passar a formar part del Solsonès per tal d’assegurar els seus serveis i tenint en compte també que geogràficament els seus habitants estan més lligats a la Catalunya Central que a Lleida. Els dos ajuntaments i el Consell Comarcal del Solsonès van aprovar el canvi, però no es va arribar a fer efectiu. Tot i això, la llei de vegueries encara no s’ha fet efectiva i es desconeix si s’acabarà aplicant.

L’any 2014 van demanar al govern espanyol que permetés celebrar un referèndum però els van dir que això depenia del Parlament de Catalunya. Des de llavors, els dos ajuntaments han intentat portar el conflicte al Parlament. El 2019 van poder explicar la situació a la comissió d’Afers Institucionals i, en els últims mesos, el PSC va fer una proposta de llei per fer efectiu el canvi. Ara s’està a l’espera de si serà aprovada o no.