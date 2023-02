El març neix a Solsona un projecte per oferir formació professional en el sector de l’obra i un contracte temporal de sis mesos a la brigada municipal. Es tracta d’una escola de treballs de manobre i jardineria per a persones demandants d’ocupació no ocupades del nucli antic. És una iniciativa de l’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del projecte Treball als barris.

Amb el doble objectiu de millorar la inserció laboral de les persones desocupades i donar resposta a la necessitat del sector de la construcció de personal format per fer de manobres –un dels nínxols d’ocupació que ha identificat l’Agència al Solsonès–, Solsona ofereix una formació de cent hores en treballs de manteniment i rehabilitació per a vuit persones, seguida de l’experiència laboral durant sis mesos per a sis candidats. L’accés a aquesta escola és gratuït, però per optar-hi cal ser demandant d’ocupació no ocupat i no cobrar cap prestació contributiva d’atur i residir al nucli antic, en tant que és un projecte íntegrament subvencionat en el marc de Treball als barris.

La formació es durà a terme de dilluns a divendres durant el mes de març per fer tasques de manteniment i rehabilitació d’edificis, i intervenció en espais públics i zones verdes. Les persones que hi participin adquiriran aprenentatges bàsics en construcció, electricitat, fontaneria i jardineria. Posteriorment, en funció d’uns criteris de selecció establerts abans de començar el procés (durada de l’atur i càrregues familiars, entre d’altres), es determinarà quins seran els sis candidats que es contractaran per treballar a jornada completa d’abril a setembre amb el guiatge del personal de la brigada municipal. Les seves actuacions també es concentraran al nucli antic.

Preinscripció fins al 24 de febrer

Per preinscriure’s a l’escola de treballs de manobre i jardineria cal contactar amb el Servei Connectem de l’Adlsolcar per correu electrònic a serveiconnectem@adlsolcar.cat o per telèfon al 973481009 tot indicant les dades personals, el DNI o NIE, l’adreça i el número de telèfon. El termini d’admissió de sol·licituds es tancarà el 24 de febrer.

En funció de l’acollida que tingui aquest projecte, des de l’Agència i la brigada municipal se’n valorarà la seva continuïtat en properes convocatòries. Tot i que aquest format de formació i experiència laboral en rehabilitació i jardineria és nou a Solsona, des de l’Agència l’any passat es va oferir també un curs de prevenció de riscos laborals per a treballs de paleteria.