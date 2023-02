Solsona enrama els seus carrers i surt guanyador el del Mundial

Els carrers de Solsona ja estan vestit un any més per rebre el Carnaval. Amb les tradicionals enramades el poble ja està guarnit de gal·la amb els actes previs de la festa, que van començar el divendres amb l'entrega de Bojos i el concert amb "Northern Cellos" a la Sala Polivalent. Una sala que ha tret fum tot el cap de setmana i que espera més actes de cara a aquesta setmana.

Pel que fa els carrers enramats hi ha hagut molta diversitat a la hora de dissenyar les temàtiques. De fet, el carrer que ha dedicat la seva enramada al mundial de futbol ha sigut la que ha sortit guanyadora com a millor carrer. Un carrer guarnit per la colla dels "Margaritus". No hi faltava cap detall: banderes per simular els diferents països, una pilota enorme al centre i una porteria amb el seu respectiu porter al principi del carrer.

I és que tothom que ahir ja es va passejar pels carrers principals va poder veure les tradicionals enramades on s'hi poden observar carrers amb elements com cubs de rúbic, un Only Fans o també un ninot de neu a la portalada del carrer principal. Sense obviar també temàtiques amb molts colors i elements clarament humorístics. Tot plegat sense deixar de banda les banderes que donen la benvinguda i guarneixen l'entrada. Les comparses no només decoren els carrers, sinó que també els canvien el nom amb la sàtira característica de la festa. "Tray, to the pipi Street" o "La placeta de la santa figa", en són un clar exemple.

La prèvia esperada

La jornada que va començar amb les enramades va continuar amb la mostra de bestiari a la Sala polivalent. Una sala plena de gom a gom i que va exhaurir les entrades 1 hora abans de l'espectacle i això va fer que molta gent quedés fora.

Després de tots els actes previs com els d'ahir, aquest dijous començarà de forma oficial el Carnaval. L'arribada del rei de la festa es durà a terme de la forma habitual. Arribarà per l'avinguda del Pont i la seva identitat no serà coneguda fins llavors. També es desconeix encara la identitat del mata-ruc d'enguany.