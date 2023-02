L'associació La Cugula de Solsona ha denunciat en un manifest una agressió homòfoba que es va produir dissabte a la nit en un dels actes previs del Carnaval de Solsona. En el comunicat, expliquen que un dels participants de la festa va increpar un dels seus companys utilitzant la paraula 'maricon' com a insult. Sense revelar el nom de l'agressor ni de la seva comparsa, assenyalen que aquest cas aïllat demostra que sovint el carrer no és un espai segur per a les persones del colectiu LGTBIQA+ i reclamen contundència davant les actituds homòfobes durant el Carnaval.

De fet, el comunicat ha provocat una reacció de condemna per part del Consell Comarcal del Solsonès i l'Ajuntament de Solsona, així com dels membres de l'Associació de Festes del Carnaval de Solsona, que han mostrat el seu suport al col·lectiu demanant un Carnaval lliure de qualsevol classe de violència. El manifest que La Cugula ha difós a través de les xarxes socials també el signen altres associacions com el Grup de Gèneres, La Fura i El Rebombori.

Amb l'objectiu d'evitar les agressions sexistes, Solsona repeteix aquest Carnaval la campanya que porta per lema Treu la màscara a les violències, amb diferents accions per sensibilitzar, prevenir i actuar en cas d’agressions o comportaments sexistes. En concret, hi haurà un punt lila fix al carrer del Castell, un altre a la Sala Polivalent, on els membres de la junta del Carnaval assumiran la funció d'oferir una primera atenció, i un punt lila popular, organitzat pel Grup de Gèneres del Solsonès, La Fura, La Cugula i El Rebombori, per crear un espai de prevenció a peu de carrer.

L’any passat per Carnaval els punts liles van atendre dues persones. L'alcaldessa i responsable d’Igualtat del consistori solsoní, Judit Gisbert, considera que, malgrat que és una xifra molt baixa, “l’objectiu és que no n’hi hagi d’haver cap”. De totes maneres, “la presència de punts liles al Carnaval ja és un factor dissuasiu que evita haver de lamentar més casos d’agressions”.