El primer cap de setmana de març arrenca la Fira del Trumfo i la Tòfona, i ho fa redoblant l’aposta pels productes de proximitat i per la gastronomia local.

Com a actes previs, el dijous dia 2 de març a les 6 de la tarda, la fira recupera el taller de cuina de la tòfona amb maridatge de vins a càrrec de Laia Coma i Roger Vilaginés. El taller de cuina, que es durà a terme a l’auditori de la Sala Polivalent, està organitzat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. L’aposta per la gastronomia local seguirà amb l’habitual maridatge de la fira ofert per part del restaurant El Solsonès, el divendres a 2/4 de 10 del vespre i comptarà amb l’enòleg Marc Maldonado.

Aposta per la música en directe

La Fira del Trumfo i la Tòfona d’enguany fa una aposta decidida per la música en directe. El dissabte, a 2/4 d'1 del migdia, la plaça del Camp acollirà el concert de The Velcros, mentre que el mateix dissabte, a 2/4 de 8 del vespre, serà el torn de la Quinta Acústics qui oferirà el seu repertori als assistents. El diumenge, a les 12 del migdia, la plaça del Camp acollirà una exhibició de ball amb Bon Hop de Swing i música en directe a càrrec de Sing Swing Company. En cas de pluja, l’exhibició i el ball es traslladaran a la Sala Polivalent.

Reconeixement a l’establiment trumfaire

L’edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona d’enguany incorpora el reconeixement a l’establiment trumfaire. Aquesta menció premiarà a comerços o establiments de restauració que aposten per trumfos del territori. El premiat d’enguany serà Agropecuària Ventura per ser un punt de venda de trumfos exclusivament del Solsonès. El reconeixement tindrà lloc dissabte a la plaça del Camp de Solsona, després de l’habitual concurs de pelar trumfos.

A part d’aquestes i altres activitats, dissabte i diumenge a partir de les 10 del matí la plaça del Camp acollirà el mercat del trumfo i productes alimentaris juntament amb la vuitena festa del vi, moments en què convertiran aquest punt de Solsona en el centre neuràlgic dels productes alimentaris i de proximitat.