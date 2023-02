Els pantans de la Catalunya central continuen sota mínims malgrat les pluges

Les pluges del darrer temporal pràcticament no han tingut incidència en la sequera que pateixen els embassaments. En el cas de la Catalunya central, els pantans de la Baells i de la Llosa del Cavall es troben al llindar d'entrar en una situació d'excepcionalitat, amb un 26% de la seva capacitat, el que representa la meitat del volum d'aigua que tenien fa just un any. Davant d'aquest escenari, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) preveu aplicar noves mesures si no arriben episodis de pluges abundants.

Des de finals de 2020 fins a l'actualitat, s'han registrat precipitacions molt per sota de la mitjana, amb períodes molt secs i amb escasses aportacions a les capçaleres dels rius. En aquest sentit, les pluges de la setmana passada van servir per aturar el descens i estabilitzar els volums d'entrada i de sortida, però no van generar un guany en les reserves embassades. Fonts de l'ACA apunten que una gran part de l'aigua va quedar retinguda al sòl davant la manca de pluges. La situació de sequera es fa palesa en analitzar l'evolució de les reserves d'aigua als pantans de la regió central. En el cas de la Baells, al Berguedà, es troba al 26,83% de la seva capacitat total. Aquesta xifra contrasta amb la del febrer de l'any passat, quan l'embassament es trobava al 55% de la seva capacitat. Així, en dotze mesos el seu volum s'ha reduït uns 30 punts, seguint una tendència descendent que l'ha deixat solament amb 29 hectòmetres cúbics d'aigua, dels 109 que hi caben en total. En la mateixa línia, el pantà de la Llosa del Cavall, al Solsonès, es troba a un 26,53% de la seva capacitat, mentre que fa un any rondava el 54%. El descens més significatiu es va produir durant l'estiu, quan el nivell de l'aigua es va situar entorn el 30% i, des d'aleshores, les reserves van continuar baixant fins a quedar-se actualment amb 21 hectòmetres cúbics, dels 80 disponibles. Seguint en l'àmbit del Solsonès, el pantà de Sant Ponç té unes xifres més favorables pel que fa al percentatge de reserves d'aigua, però s'ha de tenir en compte que el seu volum es pot regular a través del pantà de la Llosa. Ahir, es trobava al 42,47% de la seva capacitat, força lluny del 79% que presentava fa un any. En el cas que la sequera persisteixi, l'ACA alerta que caldrà adoptar noves mesures en els pròxims mesos. De fet, la previsió és revisar l'estat dels embassaments a finals d'aquest mes, amb l'objectiu de valorar si cal afegir alguna de les unitats d'explotació de les conques internes en fase d'alerta, tenint en compte que per sota del 25% és el llindar que marca l'entrada en l'escenari d'excepcionalitat. Amb tot, fonts de l'ACA recorden que per revertir aquesta situació calen diversos dies amb pluges abundants i continuades a les capçaleres dels rius per reblir el terreny i aconseguir que l'aigua derivi cap als rius.