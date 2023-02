Els actes més singulars del Carnaval de Solsona tornen al nucli antic després d’uns anys marcats per la pandèmia. No obstant això, la plaça del Camp es mantindrà com l’epicentre el matí del dilluns del Carnaval infantil.

Entre les propostes que es van incorporar en l’edició anterior i que es mantenen hi ha la Benvinguda del Carnestoltes Infantil a la Sala Polivalent, divendres. Però el gruix per als més menuts, com sempre, serà dilluns. A les 10 del matí de dilluns hi haurà la recepció del Mata-Ruc d’Honor infantil a la plaça de l’Ajuntament. A 2/4 d’11 les autoritats sortiran del consistori. I a les 11 se celebrarà l’arribada del Carnestoltes amb Pepsicolen per la carretera de Torà. A continuació, sermó, bramada i ballets a la plaça del Camp, on s’espera una important afluència de públic.

Seguidament, es farà la penjada del Ruc infantil a la plaça del Ruc. Serà un dels punts àlgids de la jornada. Centenars de persones, sobretot famílies, fan xerinola i entonen la cançó A Solsona, bona gent, mentre veuen pujar l’animal de cartró pedra penjat del coll.

La celebració pels més petits continuarà a 2/4 de 5 de la tarda amb el Concurs i Ball de disfresses infantil amb Pepsicolen a la Sala Polivalent. A 2/4 de 8 del vespre hi haurà el Correfoc infantil amb Els Banyetes de la Creu Alta de Sabadell des del portal del Castell.

Una festa de les dimensions del Carnaval de Solsona no podia deixar de banda els més petits. Així, cada dilluns de Carnestoltes, els nens i nenes de Solsona es fan els amos de la festa. El Carnaval infantil, que va estrenar-se l’any 1987, ha esdevingut un veritable «planter» per assegurar el futur de la celebració, segons el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova.

Durant un dia, festiu per a les escoles, els més petits són els protagonistes i es reprodueixen els actes del Carnaval dels grans, com l’arribada del Carnestoltes, els gegants, el sermó amb la col·laboració d’alumnes de les escoles de la comarca, el ball de disfresses i el correfoc del vespre.

Amb els anys s’han anat construint les reproduccions dels gegants i bestiari per als més petits. L’any passat, per exemple, van estrenar-se les figures de l’Onada i La Flama, dues serps filles de la Draca i l’Espedrera, i es va recuperar el Pop gràcies a una iniciativa de l’associació Amisol.

Des de fa uns anys, el Carnaval per a la canalla també disposa del seu cartell propi. Enguany es tracta d’un dibuix d’Oriol Rodríguez on hi apareixen diferents elements característics de la imatgeria festiva del Carnaval. A diferència de la votació del cartell del Carnaval dels adults, aquest l’escull la Minijunta.

El dimecres de cendra, també hi haurà comiat pels menuts. A 2/4 de 6 de la tarda, amb la baixada de gegantons des del portal del Camp, i la despenjada del Ruc Infantil.