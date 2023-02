La Sala de Cultura de l’Ajuntament de Solsona exposa aquesta setmana les imatges que es van presentar al Concurs de Fotografies del Carnaval 2022. Es tracta de 45 fotografies de 15 autors de diverses poblacions de Catalunya.

El sabadellenc Josep Maria Fontanet s’ha proclamat guanyador d’aquest 47è Concurs de Fotografia del Carnaval. La seva fotografia titulada "Comte de l’Assaltu", que mostra el pas de la imatgeria festiva del Carnaval pel nucli antic, s’ha endut el primer premi, dotat amb 250 euros, la portada del tríptic del 2024 i un trofeu.

El jurat també ha decidit reconèixer amb un segon premi al solsoní Antoni Chaparro per la fotografia "Carnestoltes", mentre que Juani Sandoval, de Badia del Vallès, ha aconseguit el tercer premi amb l’obra "Ballant". Així mateix, s’ha lliurat el trofeu del 32è Concurs de Fotografia Resol, dedicat a la millor fotografia que identifiqués el Pop del Carnaval de Solsona, a Miguel Rodríguez, de Caldes de Montbui, amb la fotografia «El Pop».

Les bases per al següent concurs de fotografia ja estan obertes. Els interessats a presentar les seves fotos de Carnaval ho podran fer fins el 15 de gener de l’any que ve i les persones guanyadores o representants recolliran els premis el dia de l’entrega de Bojos, com cada any.

Es repartiran un total de 700 euros en premis, i la temàtica de l’especial Resol girarà entorn els ballets oficials del Carnaval. Al dors de la fotografia cal anotar el títol i, en un sobre tancat: nom, adreça, telèfon, email i títol. Es poden enviar a Laboratori Fotogràfic Resol ordinàriament o al correu electrònic revelatges@fotoresol.com.

Concurs "La bata arreu del món"

El concurs "La bata arreu del món" premia les fotografies que mostrin la bata de Carnaval en els llocs més originals o inhòspits, emblemàtics o concorreguts. La guanyadora d'enguany ha estat Mercè Carralero Castells, amb una foto feta a Colòmbia.