El Carnaval de Solsona recuperarà la plaça Major com a centre de la gresca. Aquest 2023, i després que la pandèmia desplacés la festa a la plaça del Camp per evitar aglomeracions, el nucli antic de Solsona tornarà a acollir la proclamació del Mata-ruc d’Honor, la bramada i els ballets, entre altres actes multitudinaris.

Com ja és tradició, les activitats més concorregudes seran les que se celebren durant el cap de setmana, 18 i 19 de febrer, com la penjada del ruc, un acte que atrau cada any fins a 4.000 persones.

El president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova, confia que aquesta edició sigui especial perquè recupera el seu emplaçament de sempre. Les expectatives de públic de l’oganització, diu, són bones. No per menys, es tracta d’un Carnaval únic que a Solsona és l’esdeveniment més esperat de l’any i que també atrau molts visitants d’altres punts de Catalunya.

La majoria dels actes que es van incorporar en l’edició anterior es mantenen després de l’èxit assolit. En són alguns exemples l’Ou Com Balla, Festa-Fotre Vol.2 i la Benvinguda del Carnestoltes Infantil. El Ball al Lloro se seguirà efectuant a la Plaça del Camp el dissabte a la tarda i, com a novetat, l’Olímpics Fest 2023 dissabte a la nit.

La KinaRessaka!, també experimenta un canvi significatiu, i és que a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat. Entre els concerts més destacats hi ha Itaca Band, Porto Bello o Antonio el Remendao.

Pel que fa els àpats no retornen del tot al nucli antic, alguns seguiran fent-se a la plaça del Camp per qüestions logístiques. La plaça del Camp també serà l’epicentre durant el matí del dilluns del Carnaval Infantil. Es veuen, a més, modificades les ubicacions del Dinar Jove, a la Plaça Sant Pere, i de la Festa Neó, a la Plaça de la Catedral.

El Carnaval de Solsona és una festa declarada d’interès nacional per la seva història, amb més de 50 anys, la seva singularitat i el seu ric patrimoni geganter.