La música és un element imprescindible del Carnaval. A Solsona aquests dies hi ha el Bufi, la peça al ritme de la qual ballen els gegants. Però també es programen diversos concerts que allarguen la festa passada la mitjanit. Entre els actes més destacats hi ha el concert de dissabte amb Itaca Band com a cap de cartell.

Les entrades i els abonaments es poden comprar a la botiga del Carnaval (carrer del Castell, 37).

És clar, no hi faltaran tampoc els àpats de Carnaval, que per raons logístiques no tornen completament al nucli antic, i alguns es mantenen a la plaça del Camp.

Aquest Dijous Gras, a la 1 de la nit, hi haurà concert amb The Velcros, Orquestra Tra Tra i Quicu Lloms, a la Sala Polivalent. El preu és de 12 euros.

Divendres, hi haurà el dinar jove a la plaça de Sant Pere per 5 euros. A la tarda, es farà l’Ou com Balla, a 1/4 de 8 del vespre a la plaça Sant Joan. El Ball de la Patacada estarà amenitzat per Joan Altarriba, a la plaça Major a les 9 del vespre. Més tard, a 2/4 de 12 hi haurà el Festa-Fotre Vol2 a la plaça de la Catedral. I a 2/4 de 2 de la nit, concert a la Sala Polivalent amb Green Valley, La Quinta i Les Que Faltaband. El preu és de 15 euros.

Dissabte, s’efectuarà el Ball al Lloro amb Joan Vilandeny ala Plaça del Camp, a les 4 de la tarda, i hi haurà l’Olímpics Fest 2023 amb Antonio el Remendao al carrer Sant Cristòfol, prop de 2/4 de 12 de la nit. A les 2 de la nit a la Polivalent, festa grossa amb el concert d’Itaca Band, Porto Bello i Coco. El preu d’aquest és de 15 euros.

Diumenge se celebrarà el Kina Ressaca! amb una entrada de 5 euros, a la Sala Polivalent. Aquest experimenta un canvi important perquè a partir d’ara només s’hi podrà assistir a partir de la majoria d’edat.

Dilluns, a les 10 de la nit, es farà el Sopar de Comparses i concert amb Hey! Pachucos, Karnales Sound i Dj Pes també a la Sala Polivalent. El sopar i concert costa 12 euros, i només concert en val 7.

I dimarts ball de disfresses amb Swing Latino. També a la Polivalent. Preu 10 euros.

Les Contradanses, diumenge

Les contradanses és una altra altra de les propostes característiques del Carnaval de Solsona. Es faran diumenge, a les 5 de la tarda, amb la Cobla Juvenil ciutat de Solsona des de la plaça del Consell Comarcal.

Punts liles

El Carnaval de Solsona tindrà tres punts liles per prevenir les agressions sexistes. Hi haurà un punt fix al carrer del Castell, que es complementarà amb un servei de la junta a la Sala Polivalent i el punt lila popular. La campanya, que porta per lema Treu la màscara a les violències, es reforçarà a les xarxes socials.