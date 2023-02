Aquesta és la setmana més important de l’any a Solsona. El president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Àlex Vilanova, s’estrena al càrrec i explica les novetats de l’edició 2023.

Com es presenta el Carnaval després dels dos anys de la covid?

La majoria d’actes tornen a la Plaça Major. Així i tot, els actes del Carnaval infantil de dilluns i el dinar del dissabte es queden a la plaça del Camp. L’any passat vam poder veure que a nivell d’espai és millor.

El programa es manté?

Sí. El programa segueix l’estructura de cada any amb alguna petita modificació en el format d’algun acte, com el sermó de diumenge.

Buscàveu un nou bramador per imitar el so del ruc! És una figura tradicional del Carnaval i us havíeu proposat trobar-ne un per concurs. Com ha anat? L’heu trobat?

Ha anat força bé. No esperàvem que tingués tan ressò el concurs per trobar-lo. La setmana abans de Carnaval es va estrenar a les xarxes Bramòria, d’on va sortir el bramador oficial, Jordi Graell.

També hi ha bramador infantil?

Per a fer de bramador infantil se li va proposar al segon classificat de la Bramòria, Jan Brotons, i ha acceptat encantat.

Com es prepara un Carnaval d’aquestes dimensions?

És complicat, però a l’hora gratificant. Són molts mesos de treball perquè no es veu i intentem fer-ho el millor que podem. És satisfactori veure que tot l’esforç val la pena quan la gent frueix i gaudeix durant la setmana de Carnaval.

El Carnaval infantil és el planter pel futur, oi?

Cada any el Carnaval infantil es fa més gran. Va ser molt bona idea la creació de la minijunta per ajudar a preparar aquesta part de la festa. Amb els anys han agafat més força.

Qui serà el Mata-ruc?

Un personatge públic (És sorpresa).

Hem vist el Carnaval de Solsona al vídeo de la nova campanya de l’Agència Catalana de Turisme i el Barça. Per la gent que no conegui la festa i vingui per primera vegada, què no es pot perdre?

L’ambient del carrer, que és una de les nostres principals característiques. Així com els gegants o la penjada del ruc.

Alguna recomanació?

Entenent que la majoria de visitants que venen per primer cop acostumen a fer-ho durant el cap de setmana, deixar-se portar per l’ambient del mercat del dissabte a la tarda. Estar a la plaça Major per veure la bramada i la penjada del ruc (no es fa a la plaça Major, però hi ha una pantalla). I el diumenge al matí ser tant al sermó, on es repassa l’actualitat de l’any anterior, com a les contradanses, que tenen el seu origen al carnaval previ a la república.

L’any passat alguns actes es van emetre per streaming i es van reservar llocs per a persones amb mobilitat reduïda dins la festa. Això es manté?

D’streaming, n’hi ha en l’arribada de comparses de dissabte i el sermó i ballets de diumenge a la plaça Major. Per a les persones amb mobilitat reduïda estem treballant per trobar la fórmula per a properes edicions, ja que l’espai a la plaça Major és més limitat. Al Carnaval infantil sí que hi haurà aquest espai a la plaça del Camp.

Espereu més gent pel fet que l’amenaça covid estigui superada?

No ens ho hem plantejat. L’any passat ja vam tenir molta més gent de la que esperàvem, ja que va ser just després de la retirada de les restriccions, i molts Carnavals havien posposat la data.

Com es viuen a Solsona els dies previs a la festa?

Amb molts nervis i molta emoció. És una de les festes més grans del poble i la més esperada de l’any.