L'ambient de carrer és un dels principals atractius del Carnaval de Solsona, que en aquesta edició ha recuperat el nucli antic com a punt neuràlgic de la festa. Les ganes de recuperar la normalitat, sumades al bon temps, han afavorit que aquest matí els carrers més cèntrics s'omplissin de visitants i locals disposats a gaudir de les activitats organitzades per les comparses i a degustar els productes típics que s'ofereixen per Carnaval.

Des de primera hora del matí, els solsonins han sortit a passejar amb la tradicional bata pels carrers engalanats amb motius d'actualitat i humorístics, com ara el Mundial de futbol, un ninot de neu o pancartes iròniques sobre la recollida de residus porta a porta. Amb els decorats i la vestimenta a punt, els membres de les comparses s'han dedicat a organitzar activitats com un taller infantil per dibuixar catifes de colors a terra o a preparar els actes d'una de les nits més boges.

El moviment també s'ha detectat als comerços de la ciutat, on s'han format llargues cues per comprar els productes típics de Carnaval. És el cas de la cansaladeria Can Solvi, que tenien una llarga llista de comandes per endur-se els dos productes estrella per aquestes dates, la botifarra del Gegant Boig i l'hamburguesa de la Geganta Boja, que només s'elaboren per Carnaval. De la mateixa forma, al forn de pa i pastisseria Camps, s'han venut a un bon ritme les tradicionals tifes de ruc, elaborades amb xocata i en forma de forat de dònut, que han causat atractiu entre els forasters.

Amb l'arribada del migdia, les terrasses dels establiments de restauració s'han omplert gràcies al bon ambient dels concerts de carrer. De fet, la majoria de restaurants han confirmat que tenien totes les taules plenes per dinar i que, en alguns casos, les reserves s'havien efectuat amb molta antelació preveient la gentada que arriba a la ciutat durant el cap de setmana fort de Carnaval. Amb tot, restauradors com Àlex Núñez, de Cal Poldo Xic, o Teresa Cots, de l'Aixeta, han assegurat que enguany tornen a veure l'alegria d'abans de la pandèmia.