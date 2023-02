El secret més ben guardat del Carnaval de Solsona és el nom del Mata-ruc d'Honor. Per fi, aquesta tarda s'ha donat a conèixer l'afortunat de l'edició d'enguany. Es tracta de l'actor badaloní Lluís Marco, àmpliament conegut per la seva trajectòria teatral i la seva aparició en sèries de televisió catalanes com "Ventdelplà" o "Poblenou".

Marco ha arribat puntual a 2/4 de 5 de la tarda per l'Avinguda del Pont, on l'esperava tota la comitiva carnavalesca. L'actor ha estat rebut amb calidesa pels solsonins, que l'han conduït pels carrers del nucli antic, on ha hagut de superar algunes proves organitzades per les diferents comparses. Al llarg del recorregut, ha jugat a dards, a la tómbola i inclús s'ha endinsat en un paller per cercar una agulla, mentre els assistents li oferien moscatell i altres begudes típiques del Carnaval.

En poca estona, s'ha sentit com a casa, i així ho reconeixia vestit amb la tradicional bata de colors. La seva presència ha omplert d'orgull els solsonins que destacaven la seva àmplia trajectòria com a actor. Marco ha participat en nombroses obres de teatre, ha treballat en sèries de la petita pantalla i també ha estat actor de doblatge. Va rebre el premi de la Crítica Teatral de Barcelona el 2008 per Soldados de Salamina.