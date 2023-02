Sovint es recorre a la lectura com a eina per treballar la gestió emocional. Això és el que proposa el nou taller que organitza Biblioteca Carles Morató de Solsona per reflexionar sobre les relacions maternofilials. Durant cinc dissabtes, des del 4 de març fins al 15 d’abril de 10 a 12 del migdia, l’escriptora Maria Dolors Guàrdia, coordinadora del Club de lectura de dones, impartirà una activitat que combinarà la lectura d’autores reconegudes amb exercicis d’escriptura fàcil.

El taller, titulat Emocions i paraules, es vol convertir en un espai de reflexió sobre les relacions entre mare i filles a partir de sessions monogràfiques i independents inspirades en textos d’autores com Laetitia Colombana, Natalia Ginzburg, Najat El Hachmi o Milena Busquets. A més, a cada sessió es treballarà una tècnica concreta que també pot servir per abordar altres conflictes o fortaleses emocionals.

Èxits de reconegudes plomes

Així, el primer dissabte (4 de març), es llegiran fragments de La trena, fenomen editorial de l’escriptora, guionista, directora i actriu francesa Laetitia Colombani sobre la lluita de tres dones rebels en la recerca de la llibertat personal i social, i es recorrerà a la tècnica de la carta. El segon dissabte (11 de març), el llibre proposat és el colpidor Per què ser feliç quan podries ser normal?, de Jeanette Winterson, sobre una infantesa ofegada per una mare autoritària i cruel, i es treballarà l’autobiografia. La sessió següent (18 de març) girarà al voltant d’una lectura de Lèxic familiar, de la premiada escriptora i activista italiana Natalia Ginzburg, i la tècnica del diàleg. El taller continuarà amb Mare de llet i mel, la novel·la de Najat El Hachmi que narra en primera persona la història d’una dona musulmana nascuda al Rif que decideix emigrar amb la seva filla a Catalunya (primer d’abril). En aquest cas, es parlarà del microrelat. Finalment, en la darrera convocatòria (15 d’abril) es tractaran textos de la novel·la de Milena Busquets També això passarà, escrita arran de la pèrdua de la mare de l’autora, i es proposarà als participants descobrir la tècnica del retret i el semàfor vermell.

Aquest programa es basa en una selecció de textos feta per Maria Dolors Guàrdia per complementar amb una activitat literària participativa un mes dedicat a les dones. Llicenciada en Filologia Hispànica per la UB, Guàrdia ha treballat de professora de secundària i ha publicat diversos títols en català i castellà, el darrer dels quals és la novel·la Una assassina massa jove (Pagès Editors, 2021). També col·labora en diversos mitjans de comunicació locals i és membre del col·lectiu d’escriptors Lola Palau.

El taller Emocions i paraules està subvencionat per la Biblioteca Carles Morató, que aquesta setmana n’obre les inscripcions. Hi ha la possibilitat d’apuntar-s’hi per sessions, al preu de 5 euros cadascuna, o bé per tot el programa per 15 euros. Hi col·labora Òmnium Solsonès.