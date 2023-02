Solsona posarà aquesta nit el punt i final al Carnaval d'enguany amb la tradicional rua mortuòria que culminarà amb la simbòlica despenjada del ruc. Abans, però, encara hi ha programats diversos actes que aniran desembocant progressivament en aquesta clausura. Així, a les 11 del matí tindrà lloc l'Ermita Ardent pel nucli antic. A quarts de sis de la tarda es podrà veure la baixada de gegantons des del portal del Camp per, seguidament, procedir a la despenjada del ruc infantil i cloure així la programació per als més petits, amb un fi de festa a la plaça Major.

En aquest mateix espai, a quarts de 8 del vespre començarà la vetlla i comiat del Rei Carnestoltes, que precedirà la processó que transcorrerà pel nucli antic. En arribar al pati de l'escola Arrels es farà la cremada i castell de focs. A les 10 de la nit hi haurà la baixada de gegants des del portal del castell per procedir a la despenjada del ruc.