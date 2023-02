Solsona ha posat aquest dimecres al vespre punt final al Carnaval d'enguany amb la tradicional rua mortuòria que ha culminat amb la despenjada del ruc. La concorreguda cercavila ha comptat principalment amb la participació de la gent del poble, que no ha faltat al tradicional comiat d’un Carnaval que enguany s’ha viscut amb especial entusiasme després del retorn dels actes més multitudinaris, com la proclamació del Mata-ruc d'Honor o la bramada, a la plaça Major després de la pandèmia.

Els actes de comiat han començat al matí amb l'Ermita Ardent pel nucli antic o la baixada dels gegantons per acomiadar el Carnaval infantil. Al vespre, la festa s'ha traslladat a la plaça Major, amb la vetlla i el comiat a la reina Carnestoltes d'enguany, la solsonina Gemma Casals. Un fèretre amb un ninot construït pel Taller d'Escultura Casserras ha presidit al centre de la plaça Major, on s'han aplegat centenars de solsonins que han seguit en directe el ball del Xut protagonitzat per l'Àliga del Carnaval.

Seguidament, s'ha donat pas a la rua mortuòria, que ha comptat amb l'acompanyament de l'orquestra Patinfanjàs. Els participants, amb ornaments fúnebres i espelmes, s'han passejat pels carrers del centre històric per dir adeu als dies de gresca que s’han viscut al municipi. La reina Carnestoltes, al capdavant de la comitiva, ha estat acompanyada pels membres de l'Associació d'ExCarnestoltes de Solsona (ÀNECS), de la qual a partir d'ara formarà part.

Entre els assistents, hi havia solsonins que explicaven que la vetlla i el comiat del Carnestoltes sempre té un accent molt local. "Avui és un dia trist i, alhora, especial per a la gent de Solsona, ja que ens acomiadem d'una festa que esperem tot l'any", ha explicat Josep Fornell, que seguia la cercavila acompanyat per la seva família. També ha considerat que enguany ha estat un Carnaval molt lluït pel retorn de la majoria d'activitats al nucli antic, després que la pandèmia obligués a celebrar l'edició anterior a la plaça del Camp.

La comitiva ha continuat fins al pati de l'escola Arrels, on s'ha dut a terme la crema de la reina Carnestoltes i el castell de focs. Passades les deu de la nit, ha començat la baixada de gegants des del portal del Castell, seguida de la despenjada del ruc. Amb tot, l'organització del Carnaval ha valorat l'alta participació en els diferents actes i la repercussió positiva que ha tingut la festa en els diferents comerços i establiments de la ciutat. Així, s'han acomiadat d'un Carnaval que serà recordat per la sensació d'haver tornat a gaudir amb plenitud de la festa.