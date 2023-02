Veïns, comerciants i empresaris de Sant Llorenç de Morunys estan farts dels constants talls de telefonia i internet que pateixen. La darrera avaria va tenir lloc aquest dimecres quan el poble es va quedar sense fibra òptica durant més de set hores. Des de l'Ajuntament fa anys que es queixen d'aquesta situació i lamenten que no s'arregli.

"És un problema que portem arrossegant des de fa molt temps i en ple segle XXI això és intolerable". Així de contundent s'ha mostrat el regidor i segon tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, Joan Subirana, en relació amb el darrer tall de fibra òptica que han patit aquest dimecres. Lamenta que és una situació que en els últims anys s'ha repetit "molt sovint". Assegura que alguns talls són "breus", però d'altres s'han allargat durant més d'una setmana com el que va haver-hi el mes de juliol passat. Això, segons ell, "paralitza tota l'activitat del poble".

Subirana critica que la companyia telefònica Movistar –el principal distribuïdor de fibra òptica a la zona- "triga molt a solucionar els problemes". Explica, per exemple, que en l'avaria d'aquest dimecres "des que es va alertar sobre la incidència fins que es va avisar al tècnic van passar més de cinc hores". Creu que això "no es pot tolerar". "Ni que estiguem en un entorn rural no poden passar aquestes coses. Segur que si estiguéssim al mig d'una ciutat això no passaria".

"Estem vetllant perquè es puguin repoblar els entorns rurals, però cada cop que patim un tall les empreses es paralitzen i la gent que fa teletreball es veuen molt afectats", lamenta Subirana. De fet, assegura que també deixa de funcionar l'únic caixer automàtic que hi ha al poble. "Queda tot paralitzat", critica.

Des de la companyia Movistar confirmen que aquest dimecres va haver-hi una "incidència tècnica" a una estació que dona servei al municipi de Sant Llorenç de Morunys, però subratllen que es va poder resoldre al mateix dia.

"És impensable que això passi a Barcelona i, en canvi, als pobles petits sembla normal"

Comerços i empreses de Sant Llorenç de Morunys estan tips dels repetits talls en la telefonia i internet. La Montse Fruitós, responsable de la botiga Ca la Montse, lamenta que és una situació que "per desgràcia, passa bastant sovint". "En el meu cas m'afecta especialment perquè faig impressions, tinc una màquina de fotografia i una de loteria i em trobo molt limitada quan no hi ha fibra", relata. Critica que situacions com aquestes es donen sovint als entorns rurals i creu que "és pràcticament impensable que així pugui passar a Barcelona o a una ciutat més gran". "Sembla que als pobles petits aquestes coses siguin normals, però no hauríem de normalitzar aquestes situacions", exposa.

A la constructora Caopsa el tall d'aquest dimecres també els va deixar sense poder fer moltes de les seves tasques durant unes quantes hores. Una de les administratives, Fina Badia, detalla que la línia de telèfon fix també va vinculada a la fibra i, en conseqüència, es van quedar sense telèfon. "El nostre telèfon fix és el que coneix tothom i, per tant, ens vam quedar sense poder contactar amb els clients i proveïdors i això és un perjudici molt gran", critica. I afegeix: "Podem entendre que hi hagi problemes, però del que ens queixem és que estiguin tanta estona a solucionar-los".

A la cafeteria Cal Martinu també es queixen dels problemes que tenen quan es queden sense fibra. La Isabel Pujol, que ajuda el seu marit al negoci, explica que l'estiu passat van estar més d'una setmana sense internet i això els va comportar molts problemes, fins i tot pèrdues econòmiques, ja que "avui en dia la majoria de gent paga amb targeta". Pujol combina la cafeteria amb la seva feina principal, a Barcelona. Explica que dos dies fa teletreball a Sant Llorenç de Morunys i els problemes amb la connexió li generen molts inconvenients. "Els dies que falla la connexió haig d'agafar el cotxe i tornar a Barcelona perquè aquí em trobo impossibilitada", lamenta.